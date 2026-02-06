Атентатор уби 31 души при нападение над джамия в Исламабад

Атентатор самоубиец уби най-малко 31 души и рани 169 по време на молитва в шиитска джамия в столицата на Пакистан Исламабад, съобщиха властите. Това най-смъртоносното нападение в страната след експлозията в джамията в Пешавар през януари 2023 г.

Вътрешни разследвания показват, че пакистанските талибани или Терик-и-Талибан Пакистан (ТТП), стоят зад нападението, съобщиха полицейски източници пред CNN. Досега никой не е поел отговорност за нападението.

Терик-и-Талибан Пакистан е сунитска ислямистка групировка, която смята шиитите в Пакистан за еретици. През последните години Пакистан е свидетел на нарастваща вълна от нападения, макар и да са по-редки в силно укрепената столица. Посолството на САЩ в Исламабад осъди нападението и изрази съболезнованията си на всички засегнати. „Народът на Пакистан заслужава безопасност, достойнство и възможността да практикува вярата си без страх“, се казва в публикация в X.