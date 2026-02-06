Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Атентатор уби 31 души при нападение над джамия в Исламабад

Днес, 14:34
Вътрешни разследвания показват, че пакистанските талибани или Терик-и-Талибан Пакистан (ТТП), стоят зад нападението.
БГНЕС
Вътрешни разследвания показват, че пакистанските талибани или Терик-и-Талибан Пакистан (ТТП), стоят зад нападението.

Атентатор самоубиец уби най-малко 31 души и рани 169 по време на молитва в шиитска джамия в столицата на Пакистан Исламабад, съобщиха властите. Това най-смъртоносното нападение в страната след експлозията в джамията в Пешавар през януари 2023 г.

Вътрешни разследвания показват, че пакистанските талибани или Терик-и-Талибан Пакистан (ТТП), стоят зад нападението, съобщиха полицейски източници пред CNN. Досега никой не е поел отговорност за нападението.

Терик-и-Талибан Пакистан е сунитска ислямистка групировка, която смята шиитите в Пакистан за еретици. През последните години Пакистан е свидетел на нарастваща вълна от нападения, макар и да са по-редки в силно укрепената столица. Посолството на САЩ в Исламабад осъди нападението и изрази съболезнованията си на всички засегнати. „Народът на Пакистан заслужава безопасност, достойнство и възможността да практикува вярата си без страх“, се казва в публикация в X.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Исламабад, талибани

Още новини по темата

Афганистан се откъсна от света без телефони и интернет
30 Септ. 2025

Талибаните забраниха в Афганистан да се изучават книги, написани от жени
19 Септ. 2025

Лондон тайно е приемал афганистанци заради рискове за сигурността им

15 Юли 2025

Талибански министър избяга от Афганистан заради светски убеждения
03 Февр. 2025

Талибаните забраняват НПО-та, които наемат жени
31 Дек. 2024

Талибаните забраниха на жените да учат медицина
05 Дек. 2024

Поддръжници на Имран Хан се опитват да блокират столицата на Пакистан
26 Ноем. 2024

“Един пояс, един път” ще събере талибаните и Путин
15 Окт. 2023

Китай стана първата страна, назначила посланик в Афганистан
14 Септ. 2023

Вълна от съпричастност! Традиционалисти от цял свят подкрепят старозагорския мачизъм
03 Авг. 2023

Британски политик забърка скандал, след като похвали талибаните
20 Юли 2023

Талибаните се отегчиха от живота в Афганистан
22 Февр. 2023

Радев изненадващо посети Кабул
20 Февр. 2023

ООН спира ключови програми за Афганистан

29 Дек. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?