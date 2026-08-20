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Уникалният PosHYdon съчетава зелен водород, вятърен ток и природен газ

Пилотният проект се изпълнява на платформа в Северно море край брега на Нидерландия

Днес, 15:22
Това е платформата Q13a-A край нидерландския бряг на Северно море, на която проектът Рoshydon съчетава три в едно - зелен водород, природен газ и ток от вятъра.
Рoshydon
Това е платформата Q13a-A край нидерландския бряг на Северно море, на която проектът Рoshydon съчетава три в едно - зелен водород, природен газ и ток от вятъра.

PosHYdon - пилотен проект в Северно море, произведе първата си партида зелен водород, като използва съществуваща платформа за добив на природен газ и офшорна вятърна енергия. Уникалната комбинация е дело на консорциум от компании, подкрепен от нидерландското Министерство на икономиката и климатичната политика. 

Първият зелен водород по проекта беше произведен в края на юли на платформата Q13a-A, управлявана от Eni Energy Netherlands, на около 13 километра от брега. На платформата морската вода се деминерализира и от нея чрез електролиза се добива водород. За процеса се използва енергия от ВЕИ - от офшорни ветрогенератори. Успоредно с това през цялото време продължава и производството на природен газ.

В проекта PosHYdon участват DEME, EBN, Eneco, Emerson, Gasunie, Hatenboerwater, Investa Expertise Centrum, Iv, Nel, Eni, Nexstep, NGT, Nogat, TAQA and TNO.

По-голямата част от водорода, произвеждан в момента по света, е "сив" - получава се от природен газ чрез т.нар. парен реформинг на метан. Следва синият водород, по-ниско въглеродна версия, също добиван с парен реформинг на метан, но с улавяне и съхранение на въглерод. И накрая идва зеленият водород, генериран чрез водна електролиза с използване на ток от ВЕИ - като в проекта PosHYdon.

Към момента синият и зеленият водород представляват по-малко от 1% от световното производство - по данни на Международната агенция по енергетика. Това ще трябва да се промени, за да може водородът да играе значима роля в бъдещата икономика с нулеви нетни емисии.

 

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Ключови думи:

зелен водород, зелен преход, енергиен преход, PosHYdon

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