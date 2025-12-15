Медия без
Румъния ще включи в газовата си мрежа биометан

Днес, 15:31
Румъния планира делът на биометана в газовата мрежа да достигне 5% през 2030 г.
Румъния планира делът на биометана в газовата мрежа да достигне 5% през 2030 г.

Румъния се готви да включи в газовия си микс биометан. Така по тръбите наред с обикновения природен газ ще се пренася и "био". Биометанът е възобновяем източник на енергия. 

BSOG Energy (BSOGE) изгражда първата централа за производство на биометан в Алба, в партньорство с индустриалната група Bilfinger - проект, който може да стане модел за други подобни инвестиции в страната.

Black Sea Oil & Gas (BSOG), компанията, която през 2022 г. започна офшорен добив на газ в Черно море, миналата година създаде BSOG Energy (BSOGE) - дъщерно дружество за проекти в областта на възобновяемите енергийни източници - биометан, водорода и др. енергия, с цел да подкрепи енергийния преход на Румъния и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. 

Специална нова нормативна уредба задава правилата за производството, преноса и разпределението на биометан. Това е особено важно, тъй като в ЕС предстои въвеждането на нова схема за търговия с емисии на въглероден диоксид - СТЕ 2, която ще обхване сградите и транспорта.   
Биометанът, произведен от устойчиви източници, е въглеродно неутрален. По-широкото му използване ще противодейства на увеличението на цените  заради разширяването на схемата на ЕС за ценообразуване на въглеродните емисии. Предвижда се СТЕ 2 да бъде въведена през 2027 г.

Същевременно ЕС налага строги изисквания за отстраняване на биоразградимите органични вещества от отпадъчните води и намаляване на хранителните отпадъци. Заедно със селскостопанските и органичните битови отпадъци те са основните суровини за производството на биогаз.

Румъния планира 5% дял на биометана в мрежата си за природен газ през 2030 г. и удвояването му до средата на века. Два сектора - "управление на отпадъците" и "селско стопанство" могат да осигурят производството на биогаз с с приблизително 501 000 тона нефтен еквивалент към 2050 г.

Новата вълна

BSOG Energy е начело на надигащата се инвестиционна вълна. Чрез своето дъщерно дружество BSOGE компанията нае доставчика на промишлени услуги Bilfinger за завода за биометан в окръг Алба в Трансилвания. Компанията е сключила договори с млекопроизводителя DN Agrar Group за капацитет до 15 MW, с възможност за увеличение над 20 MW на следващ етап.
BSOGE си партнира с Unibrains Trading в проект за съоръжение за биометан и органични торове. Инвестицията в размер на 65 млн. евро е в инсталация с капацитет 57 MW капацитет за биометан и над 250 000 тона органични торове годишно. Дружеството майка BSOG се контролира от американския инвестиционен фонд Carlyle.
През ноември миналата година Engie Romania - дъщерна на френската Engie, получи първия лиценз в страната за доставка на биогаз и биометан. По-рано тя установи партньорство с Heineken за проекти за декарбонизация в три пивоварни в Румъния, включително термопомпи и система за биоразграждане.
Фирмата е най-големият доставчик и дистрибутор на природен газ в страната, както и производител и доставчик на електроенергия.

