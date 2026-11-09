Фирми и ЕТ имат още 5 дни да променят авансовите си вноски

За бизнеса е много трудно да прави точни прогнози за приходите и разходите си в сегашните несигурни времена.

Остават само 6 дни, в които тича срокът, в който фирми, еднолични търговци, земеделски стопани и други, избрали облагане върху годишната данъчна основа, могат да коригират своите авансови вноски за корпоративен данък или за данък върху доходите. По принцип срокът е до 15 ноември, но тази година се пада в неделя, затова е удължен до 16 ноември, понеделник.

На 1 декември изтича и срокът за плащане на авансовата вноска за декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2026 година, напомня НАП.

Кой какво внася

Лицата, чиито нетни приходи от продажби за 2024 г. са били над 300 000 лева, трябва да правят авансови вноски за корпоративен данък, които зависят от прогнозната данъчна печалба за текущата година. Вноските са тримесечни за фирми, които са имали нетни приходи до 3 млн. лева по-предната година, а при по-големи обороти се внасят всеки месец.

Има случаи, при които прогнозираните авансови вноски се оказват по-ниски от дължимия данък и тогава НАП може за начисли лихви. В други случаи пък се оказва, че авансовите вноски са повече от данъчното задължение. Именно затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината. Корекцията се прави чрез подаване на декларация по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ през е-портала на НАП .

За коригиране на месечната авансова вноска за ноември 2026 г. декларацията трябва да бъде подадена най-късно до 16 ноември 2026 г. и вноската да бъде платена до тази дата. Декларацията за промяна на месечната авансова вноска за декември и тримесечната авансова вноска за третото тримесечие също трябва да бъде подадена най-късно до 16 ноември, но срокът за плащане е до 1 декември 2026 г.