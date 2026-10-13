Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мними клиенти от НАП хванаха столичен ресторант в 11 нарушения

Данъчните повикали на помощ полицаи, защото персоналът отказал да съдейства

Днес, 18:10
НАП има право да запечатва обекти за нарушения по Закона за ДДС за до 30 дни. Загубата на обороти е голямо наказание, обясняват от приходната агенция.
НАП има право да запечатва обекти за нарушения по Закона за ДДС за до 30 дни. Загубата на обороти е голямо наказание, обясняват от приходната агенция.

В рамките само на часове НАП откри 11 нарушения в столичен ресторант. Проверката започнала "под прикритие" - един от данъчните инспектори се престорил на клиент, направил поръчка и платил. Вместо фискален бон обаче "клиентът" получил някаква бележка, разпечатана от нефискален принтер. След този първи гаф на заведението последвали още.

Екипът на НАП излязъл от прикритието, легитимирал се и започнала същинската проверка - инвентаризация, преглед на фискалните устройства в обекта, на парите в касата, на документацията, вкл. договорите на наетите в ресторанта. Персоналът обаче отказал да съдейства и се наложило данъчните инспектори да викат на помощ полицаи (от Първо районно управление на МВР).

От приходната агенция изброяват част от многото открити нарушения - наред с некоректно отчитане на продажбите:

- разминаване между касовата наличност и маркираното на касовия апарат;

- наличието на нефискални бонове в търговския обект, като сумите от тях и от извършената контролна покупка не са отразени на касовия апарат;

-  липса на кочан с касови бележки (задължителен по Наредба Н-18;

-  от работещите на място само един е имал трудов договор с фирмата - собственик на ресторанта, останалите били подписали с друг работодател. 

Инспекторите са запечатали заведението за една нощ - заради съмнения за манипулиране на компютъра и на софтуера за управление на продажбите и за да могат спокойно да проверяват устройства, файлове и документи.

Освен тази кратка мярка служителите на НАП прилагат и друг контролен похват - петдневно  „явно наблюдение“, при което те следят оборотите и издаването на касови бележки през целия работен ден. Тази мярка тече от 11 октомври.

Отделно заради установените нарушения може да бъде наложена административна мярка „запечатване на обект“ за определен срок. 

 

НАП напомня

Потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

"Левски" вече е начисто с НАП
02 Окт. 2026
НАП-София затваря офиса си в "Красно село"
28 Септ. 2026
НАП подсеща по мейла за "неточни" данъчни декларации
25 Септ. 2026
Румъния и НАП запорираха всичко на българи с открадната самоличност
25 Септ. 2026
"Клиенти" от НАП хванаха в нарушения 70% от проверените заведения
17 Септ. 2026
5 дни няма да може да се плаща с банкови карти в НАП
27 Авг. 2026
НАП глобява за липса на касови апарати по софийските пазари
22 Авг. 2026
НАП лепи стряскащи табели по търговски обекти
21 Авг. 2026
Оборотът на комплекс във Варненско скача 20 пъти след проверка на НАП
16 Авг. 2026
НАП се хвали с акции в района, където данъчни бяха хванати с подкуп
26 Юли 2026
Съдът освободи задържаните за подкуп данъчни
21 Юли 2026
Двама служители на НАП са арестувани за подкуп
19 Юли 2026
Борис Михайлов става шеф на НАП
10 Юни 2026
НАП ревизира Руския културен център за неплатени данъци
25 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки