Мними клиенти от НАП хванаха столичен ресторант в 11 нарушения

НАП има право да запечатва обекти за нарушения по Закона за ДДС за до 30 дни. Загубата на обороти е голямо наказание, обясняват от приходната агенция.

В рамките само на часове НАП откри 11 нарушения в столичен ресторант. Проверката започнала "под прикритие" - един от данъчните инспектори се престорил на клиент, направил поръчка и платил. Вместо фискален бон обаче "клиентът" получил някаква бележка, разпечатана от нефискален принтер. След този първи гаф на заведението последвали още.

Екипът на НАП излязъл от прикритието, легитимирал се и започнала същинската проверка - инвентаризация, преглед на фискалните устройства в обекта, на парите в касата, на документацията, вкл. договорите на наетите в ресторанта. Персоналът обаче отказал да съдейства и се наложило данъчните инспектори да викат на помощ полицаи (от Първо районно управление на МВР).

От приходната агенция изброяват част от многото открити нарушения - наред с некоректно отчитане на продажбите:

- разминаване между касовата наличност и маркираното на касовия апарат;

- наличието на нефискални бонове в търговския обект, като сумите от тях и от извършената контролна покупка не са отразени на касовия апарат;

- липса на кочан с касови бележки (задължителен по Наредба Н-18;

- от работещите на място само един е имал трудов договор с фирмата - собственик на ресторанта, останалите били подписали с друг работодател.

Инспекторите са запечатали заведението за една нощ - заради съмнения за манипулиране на компютъра и на софтуера за управление на продажбите и за да могат спокойно да проверяват устройства, файлове и документи.

Освен тази кратка мярка служителите на НАП прилагат и друг контролен похват - петдневно „явно наблюдение“, при което те следят оборотите и издаването на касови бележки през целия работен ден. Тази мярка тече от 11 октомври.

Отделно заради установените нарушения може да бъде наложена административна мярка „запечатване на обект“ за определен срок.

НАП напомня

Потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].