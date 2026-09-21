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Захари Бахаров и Алена Вергова се заеха с "Дълговете на инспектора"

В Перник започнаха снимките на режисьорския дебют на известната сценаристка Теодора Маркова

Днес, 18:18
Бахаров и Вергова на снимачната площадка край Перник.
Боряна Пандова
Бахаров и Вергова на снимачната площадка край Перник.

На 19 септември бе първата клапа на новия български игрален филм "Дълговете на инспектора" – пълнометражен режисьорски дебют на сценаристката Теодора Маркова. Той ще бъде изцяло заснет в Перник, като Общината подкрепя продукцията и съдейства за реализацията на снимките в града. В главните роли са Алена Вергова и Захари Бахаров, а към актьорския състав се присъединяват Христо Пъдев, Тристан Лазаров, Калоян Трифонов, Гергана Плетньова, Надя Керанова, Ралица Стоянова, Екатерина Казакова и други.

"Дълговете на инспектора" е сатирична драма, която разказва историята на 22-годишната Ники – безкомпромисна млада събирачка на дългове. Известна със своята безскрупулност към длъжниците, тя се изправя срещу местния влиятелен полицай Спасов, който отказва да погаси дълга си. Сблъсъкът им се превръща в лична битка и разкрива стара семейна тайна. Ролите се изпълняват от дъщерята на Юлиан Вергов, Алена, и Захари Бахаров.

Още преди началото на снимките "Дълговете на инспектора" привлече международно внимание. През ноември 2025 г. проектът спечели две награди в рамките на международния копродукционен пазар Connecting Cottbus в Германия - Наградата на журито и Награда на публиката. Международното жури отличи проекта за неговия "истински и бунтарски портрет на едно консервативно общество" и за начина, по който чрез необичаен централен персонаж разглежда загубата на емпатия.

Следващото признание дойде през май тази година в Кан. По време на Marché du Film на фестивала в Кан "Дълговете на инспектора" спечели конкурса на Female Film Club Bulgaria и Film Forge, получавайки награда на стойност 50 000 евро, предоставена под формата на продуцентски услуги от Nu Boyana Film Studios. Международното жури определи проекта като новаторски, смел и социално остър филм със силен режисьорски глас и отчетливо усещане за тон и стил.

Филмът е българо-латвийска-германска копродукция, продуцирана от Мартин Марков и Кристина Деспотова, в копродукция с Улдис Цекулис от VFS Films (Латвия), Кларита Краточвил и Марсел Ленц от Ostlicht Filmproduktion (Германия), както и Захари Бахаров. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на НФЦ, Латвийския Национален филмов център и Община Перник.

Сценарият е дело на Теодора Маркова, Невена Кертова и Станиславс Токаловс. Оператор на продукцията е Валдис Целминс, с когото Теодора работи по сериалите "Съветски дънки" и "Последният развод на комунизма". За Теодора Маркова "Дълговете на инспектора" е дебют в пълнометражното кино като режисьор след дългогодишната ѝ работа като сценарист и създател на едни от най-успешните български телевизионни сериали – "Под прикритие", "Денят на бащата", "Революция Z" и др.

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Ключови думи:

Дълговете на инспектора, Теодора Маркова, Алена Вергова, Захари Бахаров

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