Студентите на Атанас Атанасов играят на любов и смърт в „Декамерон“

Премиерните представления на спектакъла по Бокачо са днес и утре

Днес, 14:06
Сцена от спектакъла "Декамерон - любов и смърт по Бокачо" под режисурата на Анастасия Събева в театъра на НАТФИЗ.
Венета Паунова
Третокурсниците от класа на проф. Атанас Атанасов от специалност „Актьорство за драматичен театър“ в НАТФИЗ се готвят за първи срещи с публиката на техния спектакъл „Декамерон – любов и смърт по Бокачо“. Премиерните представления на постановката с режисьор Анастасия Събева са тази вечер и утре, 13 и 14 май, от 19.00 часа на Голяма сцена в Учебния театър.  

Спектакълът задава въпросите за смисъла в разрухата и саморазрухата, за опита за бунт на всяко ново „изгубено“ поколение и желанието да се изгубим нарочно, за да се намерим… Ренесансовите идеи на Джовани Бокачо намират своя актуален отзвук в днешния свят на отчуждение, когато човекът може би е загубил Човека, повдигат завесата от творческия екип.

„В постановката ще се опитаме да разберем дали щастието ни е преходна илюзия, или въпрос на избор през човешкия ни талант да се избираме един друг. Ще намерим ли сили да потърсим смисъла в безсмислието или в човека край нас? И ще успеем ли поне за малко да забравим, че светът е Ад, който се отваря под краката ни, и да го превърнем в Рай през погледа на другия, за да можем поне за кратко да се надяваме на спасение“, споделя в аванс режисьорът Анастасия Събева.

Сценографията и костюмите за спектакъла са проектирани от Елена Нацариду, хореографията е на доц. д-р Александър Манджуков, звукът и музикалното оформление – на Добромир Кисьов. В представлението ще звучат песните Pour soul на Асен Аврамов и Berlin на група „Нова генерация“. Словесно действие е разработено от доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски, гл. ас. д-р Ралица Ковачева-Бежан и ас. Дария Симеонова.

На сцената ще видим младите актьори Алекс Стоянов, Антоанета Пастармаджиева, Георги Фирков, Георгий Иваниадзе, Далия Георгиева, Деница Георгиева, Дилек Алиева, Елена Костадинова, Емилия Панева, Иван Андонов, Изабела Николова, Йоанна Новакова, Карина Андонова, Красимир Христов, Кремена Симеонова, Кристина Ангелова, Крум Царибашев, Лъчезар Натлев, Мартин Дочев, Мартин Левиев, Никола Василев, Петър Варелов, Рада Христова, Самуела Шамлиева, Симона Юлианова, Христо Генов, Христо Мушков и Хюсеин Белгинов от класа на Атанас Атанасов.

Спектакълът е с продължителност 130 минути и е подходящ за зрители над 14 години.

Анастасия Събева е родена на 30 септември 1991 г. Завършила е специалност „Режисура за драматичен театър“ в класа на проф. Здравко Митков в НАТФИЗ през 2014 г. Поставяла е в театър „Азарян“ („Кралят елен“ по Карло Гоци), Младежкия театър („Женска управия“от Аристофан, „Ромео и Жулиета“ от Шекспир, „Радован III“ от Душан Ковачевич), театър „София“ („Алиса в страната на чудесата“ от Луис Карол, Мери Попинз“ от Памела Травърс, „Солунските съзаклятници“ от Георги Данаилов), Малък градски театър „Зад канала“ („Лято и дим“ от Тенеси Уилямс), Драматичен театър – Пловдив („Антихрист“ по Емилиян Станев“), Сатиричен театър („Мистерия с кон“ от Стефан Цанев) и др. Носителка е на редица театрални номинации и отличия, сред които специалната награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев“ (2015) в категория „Театър“. Работата ѝ се отличава с визуален разкош, философска дълбочина и провокационни идеи.

Преди повече от четвърт век на сцената на Народния театър темите от „Декамерон“ за любовта и смъртта вълнуваха и големия ни режисьор Александър Морфов. Незабравим остава неговият спектакъл „Декамерон, или Кръв и страст по Бокачо“, с участието на най-големите тогавашни звезди на академичната трупа – Стефан Данаилов, Мария Каварджикова, Чочо Попйорданов, Димитър Рачков, Кръстю Лафазанов, Рени Врангова, Ана Пападопулу и мнозина още.

 

Венета Паунова
Ключови думи:

НАТФИЗ, Декамерон, Декамерон - любов и смърт по Бокачо, Анастасия Събева, проф. Атанас Аанасов

