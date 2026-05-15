Режисьорът Съни Сънински търси любимата забележителност на децата

Паркът „България Ланд“ обяви национален конкурс за рисунки и фотографии на млади таланти

Днес, 14:08
Конкурсът призовава деца от цялата страна да пресъздадат красотите на България с рисунки и фотоси.
Конкурсът призовава деца от цялата страна да пресъздадат красотите на България с рисунки и фотоси.

Културно-историческият парк с макети „България Ланд“ обяви национален детски конкурс „Любима забележителност в България“. Стартът на инициативата съвпадна с официалното откриване на изложбата „Проект България Ланд: Български забележителности в миниатюра“ в УниКредит Студио в София, които са партньори в организирането на събитието.

Конкурсът има за цел да вдъхнови деца и младежи от цялата страна да открият, опознаят и пресъздадат красотата и богатството на България през своята гледна точка, споделя режисьорът Съни Сънински – създател и съсобственик на парка „България Ланд“ и идеен двигател на конкурса. Той насърчава потенциалните участници да представят чрез рисунка или фотография своите любими български забележителности – природни, културни, архитектурни или исторически.

Инициативата е насочена към деца и младежи в две възрастови категории: от 7 до 14 години и от 14 до 18 години. Основната идея е да се даде пространство за творчество, въображение и лично отношение към културното и природното наследство на страната.

Крайният срок за участие е 1 юни 2026 г. Всички изпратени творби ще бъдат показани в парка „България Ланд“ край езерото в град Правец още в Деня на детето, а през месец юни ще бъде обявена и специална церемония, в която най-добрите творби във всяка категория ще бъдат отличени с награди.

Творбите могат да бъдат изпращани по електронна поща на [email protected] или на адрес Правец, ул. „Крайбрежна“ 6 (за конкурса „Любима забележителност в България“. Оценяването ще бъде извършено от експертно жури по критерии като оригиналност, художествено въздействие и интерпретация на темата.

Конкурсът „Любима забележителност в България“ е част от съвместната ангажираност на „България Ланд“ и УниКредит Студио да подкрепят младите таланти, да насърчават творческото мислене и да изграждат по-дълбока връзка между децата и културното и природното богатство на България.

Културно-историческият парк с макети „България Ланд“ е приемник на пътуващата изложба миниатюри „България на длан“, която бе представена в Брюксел за приемането на страната ни в Европейския съюз през 2007 г. Проектът „България Ланд“ е собственост на фирмата „България на длан 2019“ ООД и се управлява от тази компания. Средствата за създаване и развитие на парка са изцяло частни – проектът не ползва никаква финансова помощ от държавата, факт, с който създателят му се гордее.

„България Ланд“ е разположен на площ от 14 дка на живописния бряг на езерото в Правец и обгръща около 60 внушителни макета на емблематични наши архитектурни и природни забележителности. Хълмът Царевец, например, пресъздаден в мащаб 1:25, е с впечатляващи размери 36 на 34 метра, висок е 6 м и вътрешността му се използва като галерия, където са експонирани и значителна част от по-малките макети от „България на длан“. Той е най-големият подобен макет в Европа. Засега в парка има още два макета, в които може да се влезе – пещерата Проходна (8,00 м) с феномена „Божиите очи“ и „избата“ в пясъчниците на Мелник. В близко бъдеще предстои да се поставят още няколко обекта, достъпни и отвътре и подходящи за организиране на различни арт събития, тъй като Съни Сънински активно работи по тази си инвенция.

Режисьорът в момента е номиниран за „Аскеер 2026“ с най-новата си работа в театъра – постановката „Последната нощ на Сократ“ по пиесата на Стефан Цанев в „199“, която ще се бори за статуетката в категорията за най-добър спектакъл.

Макетът на пещерата "Проходна" с феномена "Божиите очи" отвътре.
Режисьорът Съни Сънински (третият от дясно на ляво) с гости на комплекса.
