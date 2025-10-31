„България Ланд“ става платформа за нематериално културно наследство

Само три месеца след откриването си културно-историческият парк с макети „България Ланд“, разположен на 14 дка край езерото в Правец, е провокирал засилен интерес към четенето на историческа и родолюбива литература сред посетителите си, съобщават от екипа на режисьора Съни Сънински – създател и идеолог на проекта. Децата и техните семейства, които досега са разгледали парка, вдъхновени от макетите, са започнали да търсят на място и книги за героите и събитията от българската история.

В отговор на този интерес се роди идеята за нова платформа в парка, посветена на нематериалното културно наследство на България – литература, изобразително изкуство и наука. Първата стъпка ще бъде направена по повод Деня на народните будители, когато ден след празника – на 2 ноември, неделя, в „България Ланд“ ще бъде открит специален Щанд на българската книга, сподели Сънински за „Сега“.

Гост на инициативата ще бъдат акад. Иван Гранитски и издателство „Захарий Стоянов“, които ще представят поредиците „Дълг и чест“ и „Език свещен“. „В културно-исторически парк „България Ланд“ срещаме духа на миналото и словото на бъдещето. Това е място, където книгата отново има дом сред хората“, коментира по този повод в аванс Иван Гранитски.

На събитието се очаква да присъстват кметът на Община Правец Румен Гунински и Лъчезар Тодоров – представител на инвеститора и съосновател на парка, още гости и приятели на „България Ланд“, ученици и още много млади хора.

Организаторите обявиха, че предстоят нови срещи с писатели, художници, актьори и учени, които ще превърнат „България Ланд“ в жива сцена на българския дух. „Уникалното в случая е, че макетите в парка запалиха искрата на любопитството. Оттам започна чудото на четенето“, казва Съни Сънински.

„България Ланд“ ще продължи мисията си да съчетава образование, изкуство и национален дух, като показва, че българската история може да бъде не само внушителна, но и забавна, и да бъде не само видяна, но и преживяна, обещават създателите на проекта.

Културно-историческият парк край Правец, представящ близо 60 макета на родни архитектурни и природни забележителности, отвори врати през юли. „Пътят на една такава на пръв поглед режисьорска идея – да събера макети на културно-исторически сгради, да преплета времето, историята и сегашния ни живот и да въвлека зрителя като съучастник – беше дълъг и сложен. Превърна се в духовно и материално пътешествие, което много дава, ала и отнема – от времето ти, от силите ти, от нещата, които си можел да направиш в други области. Но пък ти дава не само смисъл и вдъхновение да продължиш, а и може да служи за пример на други хора, че ако имат добри идеи, макар бавно и с куп препятствия, те все пак могат да бъдат осъществени тук“, сподели по-рано в интервю режисьорът Съни Сънински.

