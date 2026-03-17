Първи кадри от "Дюн: Част III": Тимъти Шаламе е много ядосан

Днес, 18:47

Тимъти Шаламе може да е бил пренебрегнат от Академията и заклеймен от почитателите на операта и балета, но няма намерение да унива и да си почива дори минута: той се готви за последен полет до Аракис. След като вчера бяха разпространени първите кадри с неговото лице като Пол Атрейдис в заключителната трета част на "Дюн", днес Warner Bros. пусна нова доза "подправка": т. нар. тийзър на предстоящия на 18 декември грандиозен финал, който всъщност си е пълноценен трейлър в две минути и половина.

А представянето му в Лос Анджелис имаше тържествеността на филмова премиера. Режисьорът Дени Вилньов и звездите Зендая, Хавиер Бардем, Аня Тейлър-Джой и Робърт Патинсън представиха първите кадри от заключителния епизод на филмовия епос пред препълнения с гости кинотеатър "AMC".

"Двайсетте ми години преминаха изцяло с този филм, и той има специално място в сърцето ми. Толкова се вълнувам", каза 29-годишната Зендая. Самият Шаламе не присъства на премиерата, но се включи чрез видеообръщение: "Този филм нямаше да съществува без майстора на киното, великия артист Дени Вилньов. Дени винаги казва: Vive le cinéma (Да живее киното - фр.). И с този трети филм, мисля, той е направил тъкмо това: истинско кино. Аз не съм единственият, благодарен на Дени за неговата отдаденост в пресъздаването на "Дюн" на екран - сега вече трилогията "Дюн". 

Първоначално Вилньов получава финансиране само за един филм по романа на Франк Хърбърт, заради пандемията от Ковид 19. Успехът на "Дюн: Част I" води до продължение, а между втория и третия филм режисьорът първоначално смята да заснеме нещо друго и едва тогава да се върне към фантастичния епос. Но реакциите към втория филм променят решението му, припомня Variety. "Показахме го за пръв път в Мексико. Имаше 14 000 души пред киното и 5000 души вътре. Обикалях света и виждах въодушевлението, така че и аз почувствах апетит за трети филм", обяснява Вилньов. "Отговорност да завърша историята."

"Дюн: Част III" е вдъхновен от събитията в романа на Франк Хърбърт "Дюн: Месия". Действието в него се развива 17 години след предишния, когато Избраният Пол Атрейдис побеждава Харконените и става император, но и разпалва свещена война в качеството на месия на Фремените. Трейлърът загатва мащабите на галактическия конфликт, който следва от това, а също и вътрешните борби на Пол. 

Вилньов разкрива още, че третият епизод има различен тон и ритъм. "Ако първият филм бяха повече съзерцание, като момче, което изследва нов свят, а вторият - военен филм, този е напрегнат и изпълнен с екшън", казва режисьорът. Все пак той добавя, че любовната история между Пол и Чани остава "пулсът" на филма. 

За Дени Вилньов "Част III" е "най-личният филм" дотук, а "Месия" - любимата му книга в поредицата. Във филма се завръщат героите на Флорънс Пю, Джейсън Момоа, Ребека Фъргюсън, Аня Тейлър Джой, а Робърт Патинсън е най-новото злодейско попълнение.

Грейг Фрейзър, който засне първите два филма - и спечели "Оскар" за "Дюн: Част I", е заменен от Линус Сандгрен зад IMAX-камерите. Монтажистът Джо Уокър, сценографът Патрик Вермет и дизайнерката на костюмите Жаклин Уест обаче продължават да изграждат света на Аракис. Музиката отново е на Ханс Цимер, който на свой ред спечели "Оскар" за първата серия, но втората озвучи мързеливо с рециклирани мелодии от първия си шедьовър. 

През 2024 г. Цимер разказа пред Variety: "Бяхме във втория ден от снимките (на "Дюн: Част II"), когато Дени влезе безмълвно и сложи на бюрото ми "Дюн: Месия". Знаех къде отиваме и че не сме приключили."

"Дюн: Част I" спечели шест награди "Оскар" и 402 милиона долара, а "Част II" добави още две статуетки и $ 715 млн. 

Самият Дени Вилньов съобщи на премиерата днес, че веднага след събитието се връща в монтажната. Премиерата на "Дюн: Част III" по света и у нас е на 18 декември, като засега е предвидено той да излезе в един ден с друг очакван блокбастър - "Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум". 

Аня Тейлър-Джой има по-голяма роля.
Джейсън Момоа отново е Дънкан Айдахо.
Битките за пръв път в поредицата са заснети на IMAX.
Още новини по темата

Германски министър покани Тимъти Шаламе на опера
08 Март 2026

Върховният Тимъти
17 Яну. 2026

"Битка след битка" и Тимъти Шаламе са "Изборът на критиците"
05 Яну. 2026

15 филма, които да очакваме през 2026
01 Яну. 2026

Новият 007 има продуцент, режисьор, сценарист. Само Джеймс Бонд няма
01 Авг. 2025

Дени Вилньов ще режисира следващия филм за Бонд
26 Юни 2025

Награди за "Конклав" и нов обрат в навечерието на "Оскарите"
24 Февр. 2025

Боб Дилън остава "Напълно непознат" и след филма
06 Февр. 2025

Тимъти Шаламе се появи на конкурс за свои двойници
28 Окт. 2024

Тимъти Шаламе пее Боб Дилън: и всички са във възторг
07 Авг. 2024

Две сестри контролират Силата в "Дюн: Пророчеството"
23 Юли 2024

Светът на "Дюн" се завръща в сериал наесен
16 Май 2024

Хонорарите на Тимъти Шаламе скачат двойно след успеха на „Дюн 2“
16 Март 2024

"Дюн 2" е първият касов хит на 2024 г.
04 Март 2024

