Първи кадри от "Дюн: Част III": Тимъти Шаламе е много ядосан

Тимъти Шаламе може да е бил пренебрегнат от Академията и заклеймен от почитателите на операта и балета, но няма намерение да унива и да си почива дори минута: той се готви за последен полет до Аракис. След като вчера бяха разпространени първите кадри с неговото лице като Пол Атрейдис в заключителната трета част на "Дюн", днес Warner Bros. пусна нова доза "подправка": т. нар. тийзър на предстоящия на 18 декември грандиозен финал, който всъщност си е пълноценен трейлър в две минути и половина.

А представянето му в Лос Анджелис имаше тържествеността на филмова премиера. Режисьорът Дени Вилньов и звездите Зендая, Хавиер Бардем, Аня Тейлър-Джой и Робърт Патинсън представиха първите кадри от заключителния епизод на филмовия епос пред препълнения с гости кинотеатър "AMC".

"Двайсетте ми години преминаха изцяло с този филм, и той има специално място в сърцето ми. Толкова се вълнувам", каза 29-годишната Зендая. Самият Шаламе не присъства на премиерата, но се включи чрез видеообръщение: "Този филм нямаше да съществува без майстора на киното, великия артист Дени Вилньов. Дени винаги казва: Vive le cinéma (Да живее киното - фр.). И с този трети филм, мисля, той е направил тъкмо това: истинско кино. Аз не съм единственият, благодарен на Дени за неговата отдаденост в пресъздаването на "Дюн" на екран - сега вече трилогията "Дюн".

Първоначално Вилньов получава финансиране само за един филм по романа на Франк Хърбърт, заради пандемията от Ковид 19. Успехът на "Дюн: Част I" води до продължение, а между втория и третия филм режисьорът първоначално смята да заснеме нещо друго и едва тогава да се върне към фантастичния епос. Но реакциите към втория филм променят решението му, припомня Variety. "Показахме го за пръв път в Мексико. Имаше 14 000 души пред киното и 5000 души вътре. Обикалях света и виждах въодушевлението, така че и аз почувствах апетит за трети филм", обяснява Вилньов. "Отговорност да завърша историята."

"Дюн: Част III" е вдъхновен от събитията в романа на Франк Хърбърт "Дюн: Месия". Действието в него се развива 17 години след предишния, когато Избраният Пол Атрейдис побеждава Харконените и става император, но и разпалва свещена война в качеството на месия на Фремените. Трейлърът загатва мащабите на галактическия конфликт, който следва от това, а също и вътрешните борби на Пол.

Вилньов разкрива още, че третият епизод има различен тон и ритъм. "Ако първият филм бяха повече съзерцание, като момче, което изследва нов свят, а вторият - военен филм, този е напрегнат и изпълнен с екшън", казва режисьорът. Все пак той добавя, че любовната история между Пол и Чани остава "пулсът" на филма.

За Дени Вилньов "Част III" е "най-личният филм" дотук, а "Месия" - любимата му книга в поредицата. Във филма се завръщат героите на Флорънс Пю, Джейсън Момоа, Ребека Фъргюсън, Аня Тейлър Джой, а Робърт Патинсън е най-новото злодейско попълнение.

Грейг Фрейзър, който засне първите два филма - и спечели "Оскар" за "Дюн: Част I", е заменен от Линус Сандгрен зад IMAX-камерите. Монтажистът Джо Уокър, сценографът Патрик Вермет и дизайнерката на костюмите Жаклин Уест обаче продължават да изграждат света на Аракис. Музиката отново е на Ханс Цимер, който на свой ред спечели "Оскар" за първата серия, но втората озвучи мързеливо с рециклирани мелодии от първия си шедьовър.

През 2024 г. Цимер разказа пред Variety: "Бяхме във втория ден от снимките (на "Дюн: Част II"), когато Дени влезе безмълвно и сложи на бюрото ми "Дюн: Месия". Знаех къде отиваме и че не сме приключили."

"Дюн: Част I" спечели шест награди "Оскар" и 402 милиона долара, а "Част II" добави още две статуетки и $ 715 млн.

Самият Дени Вилньов съобщи на премиерата днес, че веднага след събитието се връща в монтажната. Премиерата на "Дюн: Част III" по света и у нас е на 18 декември, като засега е предвидено той да излезе в един ден с друг очакван блокбастър - "Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум".