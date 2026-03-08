Германски министър покани Тимъти Шаламе на опера

Тимъти Шаламе е поканен да посети опера или балет в Германия с надеждата да промени мнението си, след като холивудският актьор заяви, че хората вече не се интересуват от класическите форми на изкуство, съобщи ДПА. "Всеки може да сгреши, ако не е преживял балета или операта отблизо и на живо", заяви германският федерален министър на културата и медиите Волфрам Ваймер пред вестник "Райнише Пост".

30-годишният Шаламе, звезда от филми като "Дюн" и "Уонка" и номиниран за "Оскар" за най-добър актьор за ролята си на амбициозен тенисист на маса във "Върховният Марти", направи коментарите по време на разговор с колегата си Матю Макконъхи в Университета на Тексас. Двамата разговаряха за бъдещето на киноиндустрията и интереса на зрителите към филмите в рамките на 90-минутна дискусия. Шаламе коментира, че не би искал да работи в области като балет или опера, описвайки ги като "неща, за които се казва: "Хайде да го поддържаме живо, въпреки че вече никой не се интересува от него".

"С цялото ми уважение към всички хора, занимаващи се с балет и опера", добави той. Самият Шаламе е син на професионална балерина: майка му Никол Фландър е била част от New York City Ballet.

Изказването му стана вайръл в социалните мрежи и предизвика бурни - основно негативни - реакция от страна на работещите в областта на тези изкуства, но и сред техните почитатели. Някои дори смятат, че това ще му коства наградата "Оскар", за която той е сочен като фаворит на 15 март.

Германия е практически световен лидер, що се отнася до оркестри, оперни театри и танцови ансамбли, каза Ваймер. Затова Шаламе е "сърдечно поканен" да посети една от "великите концертни зали или музикални театри в страната, да поговори с артистите и да ги види как дават най-доброто от себе си", когато следващия път посети Германия, добави той. "Тогава г-н Шаламе веднага ще почувства магията на операта и красотата на танца. След това човек може да каже само: "Беше наистина страхотно".

Министърът не беше единственият, който реагира на коментарите на актьора. Големи оперни театри — от Виенската държавна опера до Баварската държавна опера, отговориха с комбинация от хумор и критика. Един от тях публикува клип с публика, която аплодира на крака.

Английската национална опера също покани Шаламе на представление чрез Instagram.

Операта на Виена публикува видео в Инстаграм с анкета сред зрители в залата, като добави: "Считайте това за ваша лична покана за Виена. Нашата сцена ви очаква!"

Културни институции в САЩ пък подходиха предприемчиво на принципа "няма лоша реклама". Сиатълската опера пусна билети за спектакъла си "Кармен"и с 14% намаление с код "Timothee".