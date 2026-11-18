Министерството на културата връчи на церемония в Националната галерия – Двореца годишните си награди "Златен век" за принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство. Отличията се присъждат по традиция по повод Деня на народните будители на 50 заслужили творци, изследователи, журналисти, музейни, културни дейци и институции.

С най-високия приз "Златен век" – огърлие, и грамота за изключителен принос бяха удостоени диригентът маестро Найден Тодоров – директор на Софийската филхармония и четирикратен министър на културата в служебни правителства на страната в последните години, и историкът проф. д-р Пламен Митев – преподавател по история на България в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалист по история на Българското възраждане.

Със "Златен век" – звезда, и грамота за значим принос бяха отличени писателят, сатирик и кинодраматург Чавдар Шинов, сценаристът, режисьор и продуцент Боряна Пунчева, режисьорите Елдора Трайкова и Киран Коларов, актьорът Иван Савов, археологът и директор на Регионалния исторически музей в Стара Загора Петър Калчев и историкът Димитър Пиронков – бивш шеф на Дирекцията на музеите в Копривщица.

С почетен знак "Златен век" – печат на цар Симеон Велики – златен, и грамота бяха наградени писателят, драматург и общественик Кольо Георгиев, музикантът, композитор, аранжор, изпълнител и преподавател Михаил Йосифов, тромбонистът, композитор, аранжор и преподавател Велислав Стоянов, солистът и хореограф Асен Наков, изкуствоведът и директор на Художествената галерия в Казанлък д-р Пламен Петров и Стефан Стефанов – дългогодишен ръководител на отдел в Националния исторически музей.

Сред отличените културни институции са Държавна агенция "Архиви", Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ по повод 50 години от създаването му, Националният военноисторически музей по повод 110 години от основаването му, Регионалният исторически музей в Силистра, Народно читалище "Проф. д-р Асен Златаров – 1961" в Хасково по повод 65-годишнината му.

В приветствието си към лауреатите министърът на културата Евтим Милошев определи будителството като мисия, която не се ограничава до един празничен ден в годината. Той посочи, че сегашните носители на наградите са хората, създаващи духовността и културата на страната. "Днешният Златен век се прави от хора като вас", каза Милошев.