"Лазарица" на Радичков се завръща в Сатирата след половин век

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ ще посрещне на 4 декември спектакъла „Лазарица“ от Йордан Радичков, продукция на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе. Гостуването носи особена символика: именно на тази сцена през 1978-а легендарният Григор Вачков, за когото е писана творбата, създава първото и едно от най-запомнящите се в театралната ни история превъплъщения на Лазар в паметната постановка на режисьора Младен Киселов.

На 4 декември Лазар отново ще излезе на сцената на Сатирата, като този път в образа е актьорът Милен Димитров, а режисьор на постановката е Боян Иванов. Екипът предлага съвременен и нестандартен прочит на Радичковата творба. Той не се опитва да повтори легендарното изпълнение на Григор Вачков, а търси собствен сценичен език, чрез който да разкаже вечната история за човека, изправен пред самия себе си.

В интерпретацията на Боян Иванов театърът, музиката, звукът, анимацията и видеомапингът изграждат единен сценичен свят. Звуците се създават на живо пред публиката, а реалното и въображаемото непрекъснато разменят местата си. Смехът и тъгата вървят ръка за ръка, точно както в неповторимия свят на Йордан Радичков.

Премиерата на русенската постановка се състоя през април 2026 г. Спектакълът е резултат от продължителен творчески процес, в който традиционният театрален разказ се среща със съвременните визуални и звукови технологии. Сценографията е на Свила Величкова, музиката – на Асен Аврамов, анимацията – на Борис Вълков, а видеомапингът е дело на Тодор Тодоров.

Милен Димитров е известен български театрален актьор, режисьор и сценарист. Завършил е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ точно преди 3 десетилетия – в първия клас на проф. Стефан Данаилов през 1996 година и е смятан за един от най-талантливите негови студенти, сред които тогава са още Асен Блатечки, Стефания Колева, Параскева Джукелова, Валери Йорданов, Ненчо Илчев, Ваня Щерева и др. Милен Димитров има близо 100 роли на сцената на Русенския драматичен театър, Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна, и още театри в страната, в киното и телевизията.

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На 31 януари 1978 година „Лазарица“ на Йордан Радичков прави премиера в Сатиричния театър. В ролята на Лазар е Григор Вачков – актьорът, чието име остава завинаги свързано с тази необикновена история, в която той играе до смъртта си на 18 март 1980-а. Постановката на Младен Киселов се превръща в едно от знаковите събития в българския театър, а изпълнението на Вачков оставя трайна следа в паметта на поколения зрители. В една привидно комична ситуация Йордан Радичков е побрал цял един човешки живот – със страховете, надеждите, самотата, спомените и неизбежната среща с времето.

Любопитен факт е, че Радичков започва да пише пиесата още през 1967-1968 година, мислейки за Григор Вачков като бъдещия Лазар. Тяхното творческо сътрудничество ражда спектакъл, който надживява своето време. Радиоверсията на постановката от 1978 година и до днес се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио.

Оригиналният и необичаен сюжет превръща тази пиеса в един от най-красивите и поетични текстове в световната драматургия. Лазар завежда своето куче в гората и го завързва около една круша с намерението да го застреля. Но зле прицеленият изстрел преобръща ситуацията. Лазар се оказва горе на дървото, а побеснялото отвързано куче отдолу. И така, докато се изтърколят всички сезони на човешкия живот…

Добре позната е и версията на големия режисьор проф. Крикор Азарян с Валентин Танев като Лазар и Малин Кръстев в ролята на Кучето (в първата постановка Кучето само символично присъства на сцената). За брилянтните си превъплъщения Валентин Танев е отличен с награда "Икар" за водеща мъжка роля, а Малин Кръстев – с "Аскеер" за поддържаща. Сценографията е дело на Нейко Нейков, а музикалната картина – на Михаил Шишков. Двамата актьори играят спектакъла и до момента, понастоящем продуцент е Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково.