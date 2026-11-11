Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Лазарица" на Радичков се завръща в Сатирата след половин век

Милен Димитров влиза в легендарната роля на Григор Вачков в продукцията на Русенския театър

Днес, 14:17
Милен Димитров е поредният отличен актьор, поел предизвикателството да бъде Радичковия Лазар.
ДТ Сава Огнянов - Русе
Милен Димитров е поредният отличен актьор, поел предизвикателството да бъде Радичковия Лазар.

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ ще посрещне на 4 декември спектакъла „Лазарица“ от Йордан Радичков, продукция на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе. Гостуването носи особена символика: именно на тази сцена през 1978-а легендарният Григор Вачков, за когото е писана творбата, създава първото и едно от най-запомнящите се в театралната ни история превъплъщения на Лазар в паметната постановка на режисьора Младен Киселов.

На 4 декември Лазар отново ще излезе на сцената на Сатирата, като този път в образа е актьорът Милен Димитров, а режисьор на постановката е Боян Иванов. Екипът предлага съвременен и нестандартен прочит на Радичковата творба. Той не се опитва да повтори легендарното изпълнение на Григор Вачков, а търси собствен сценичен език, чрез който да разкаже вечната история за човека, изправен пред самия себе си.

В интерпретацията на Боян Иванов театърът, музиката, звукът, анимацията и видеомапингът изграждат единен сценичен свят. Звуците се създават на живо пред публиката, а реалното и въображаемото непрекъснато разменят местата си. Смехът и тъгата вървят ръка за ръка, точно както в неповторимия свят на Йордан Радичков.

Премиерата на русенската постановка се състоя през април 2026 г. Спектакълът е резултат от продължителен творчески процес, в който традиционният театрален разказ се среща със съвременните визуални и звукови технологии. Сценографията е на Свила Величкова, музиката – на Асен Аврамов, анимацията – на Борис Вълков, а видеомапингът е дело на Тодор Тодоров.

Милен Димитров е известен български театрален актьор, режисьор и сценарист. Завършил е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ точно преди 3 десетилетия – в първия клас на проф. Стефан Данаилов през 1996 година и е смятан за един от най-талантливите негови студенти, сред които тогава са още Асен Блатечки, Стефания Колева, Параскева Джукелова, Валери Йорданов, Ненчо Илчев, Ваня Щерева и др. Милен Димитров има близо 100 роли на сцената на Русенския драматичен театър, Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна, и още театри в страната, в киното и телевизията.

 

Назад към славната история

На 31 януари 1978 година „Лазарица“ на Йордан Радичков прави премиера в Сатиричния театър. В ролята на Лазар е Григор Вачков – актьорът, чието име остава завинаги свързано с тази необикновена история, в която той играе до смъртта си на 18 март 1980-а. Постановката на Младен Киселов се превръща в едно от знаковите събития в българския театър, а изпълнението на Вачков оставя трайна следа в паметта на поколения зрители. В една привидно комична ситуация Йордан Радичков е побрал цял един човешки живот – със страховете, надеждите, самотата, спомените и неизбежната среща с времето.

Любопитен факт е, че Радичков започва да пише пиесата още през 1967-1968 година, мислейки за Григор Вачков като бъдещия Лазар. Тяхното творческо сътрудничество ражда спектакъл, който надживява своето време. Радиоверсията на постановката от 1978 година и до днес се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио.

Оригиналният и необичаен сюжет превръща тази пиеса в един от най-красивите и поетични текстове в световната драматургия. Лазар завежда своето куче в гората и го завързва около една круша с намерението да го застреля. Но зле прицеленият изстрел преобръща ситуацията. Лазар се оказва горе на дървото, а побеснялото отвързано куче отдолу. И така, докато се изтърколят всички сезони на човешкия живот…

Добре позната е и версията на големия режисьор проф. Крикор Азарян с Валентин Танев като Лазар и Малин Кръстев в ролята на Кучето (в първата постановка Кучето само символично присъства на сцената). За брилянтните си превъплъщения Валентин Танев е отличен с награда "Икар" за водеща мъжка роля, а Малин Кръстев – с "Аскеер" за поддържаща. Сценографията е дело на Нейко Нейков, а музикалната картина – на  Михаил Шишков. Двамата актьори играят спектакъла и до момента, понастоящем продуцент е Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково.

ДТ Сава Огнянов - Русе
ДТ Сава Огнянов - Русе
ДТ Сава Огнянов - Русе
ДТ Сава Огнянов - Русе
ДТ Сава Огнянов - Русе
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , , , ,

Още новини по темата

Всички верни съпрузи си приличат, всички неверни са щастливи по своему
01 Ноем. 2026
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026
Мариан Бачев се завръща на сцената с мюзикъл по Уди Алън
11 Септ. 2026
Конкурсът „Слави Шкаров“ търси новата звезда на балканската режисура
27 Март 2026
В Сатирата разказват „Началото на края“ на една любов
17 Февр. 2026
Колеги и приятели на Татяна Лолова правят хепънинг за 92-годишнината ѝ
10 Февр. 2026
"Брадатата графиня" в Сатирата сродява Нийл Саймън с Чехов
15 Ноем. 2025
Стари муцуни и възхождащи мутри вилнеят в новото Сатирично кабаре
18 Окт. 2025
Братовчед на Бел Ами броди из триъгълника на властта в София
11 Окт. 2025
„Последният страстен любовник“ триумфира на комедийния фест „Тодор Колев“
01 Юли 2025
Габровци ще стрижат като овца „Сако от велур“ на Стратиев
09 Май 2025
Отиде си актьорът Стефан Стефанов, съпруг на Ели Скорчева
08 Май 2025
Ханох Левин е скритият фаворит на наградите „Златен кукерикон“
08 Апр. 2025
Отиде си актьорът Пламен Сираков
07 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави