Божество? Пазител на дома? Или митично същество? Учените още гадаят какво изобразява всяка от близо 80-те праисторически фигурки на хора и животни, които за първи път излизат от фондовете на Националния исторически музей в изложбата "Когато глината получи душа".

Експозицията ще бъде открита на 30 ноември, понеделник, от 15:00 ч. в централното фоайе на музея. Тя представя за първи път в нов контекст подбрани образци на антропоморфната и зооморфната пластика от музейната колекция, датирани от епохите на Неолита и Халколита (VI-V хил. г. пр. Хр.).

Какво могат да ни разкажат малките глинени фигурки, създадени преди повече от шест хилядолетия? Макар и скромни по размер, те са ценни свидетелства за света на праисторическите хора – за техните представи за човека и животното, за вярванията, художествените им търсения и отношението им към заобикалящата ги среда. Част от артефактите са открити при археологически проучвания, а за други времето е заличило сведенията за произхода им. Дълго съхранявани във фондовете на музея, днес те получават възможност да бъдат видени и изследвани от широката публика.

Основната цел на изложбата е да направи тези малко познати артефакти достъпни, като ги представи чрез съчетание на традиционни музейни подходи и съвременни технологии. Посетителите ще могат да се запознаят не само с отделните фигурки, но и с контекста, в който са създадени – живота на първите земеделски общности, техните селища и домове, храната, занаятите и всекидневните им занимания.

Специално внимание е отделено на интерактивното и сетивното възприемане на експозицията. Дигитален дисплей, QR кодове и NFC тагове ще предоставят допълнителна информация и възможност за по-задълбочено опознаване на представените предмети. Чрез дигитално сканиране и 3D принтиране са създадени тактилни копия на избрани фигурки, които всеки ще може да пипне. И да, тази концепция ще зарадва най-много децата, но тя ще позволи и на незрящите и слабовиждащите посетители да се докоснат до формите и детайлите на праисторическата пластика. Съкратени версии за съдържанието ще бъдат представени върху информационни табла с брайлов шрифт, ще има и аудиофайлове по пълния адаптиран текст. За улеснен достъп до тези аудиофайлове са предвидени няколко технологични решения, разработени след консултация със Съюза на слепите в България и със Специалното училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл" – София.

А за най-малките ще бъдат осигурени и куп забавни игри: подреждане на магнитни пъзели с фото или графични изображения, моделиране с пластилин, допълнително декориране на антропоморфни и зооморфни фигурки. Какво пък, сред оригиналите има и такива, за които се смята, че най-вероятно са били играчки!

Експозицията съчетава научното познание с възможности за активно участие, откривателство и творчество, а предвидената мобилност на изложбеното оборудване позволява тя да бъде представяна и в други музеи и културни институции в страната, разширявайки достъпа до праисторическото наследство.

Изложбата "Когато глината получи душа. Праисторическа пластика от фонда на Националния исторически музей" е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България в рамките на конкурсната сесия "Създаване на временни експозиции с движими културни ценности от фондовете на музеите и художествените галерии".