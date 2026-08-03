Киното записа най-доходоносния уикенд в историята си

Слуховете за смъртта на киното в класическия му вид са силно преувеличени. В 131-ата година на движещите се картинки, въпреки зачестилите обвинения в творческа немощ и възходът на стрийминга, подхранен от пандемията ковид-19, Холивуд току-що отбеляза най-доходоносния уикенд в историята си по продажба на билети за прожекции.

Основната заслуга за това е на "Спайдърмен: Нов ден", новият властелин на боксофиса. Той успя да спечели 360 милиона долара само у дома си - САЩ, надминавайки рекорда на "Отмъстителите: Краят" от 2019 г. и всичко друго, което е излязло на голям екран в постпандемичните времена. В световен мащаб филмът за комиксовия герой спечели 932 милиона долара от сряда до петък. Това все още е по-малко от 1.2 милиарда, с които се кичи премиерата на "Отмъстителите" преди 7 години, но повече от всеки друг дебют на филм в киносалоните по света.

"Спайдърмен" и досега бе един от най-успешните франчайзи в историята на киното, с над 11 милиарда приходи от досегашните филми. Като най-печеливш сред тях бе "Спайдърмен: Няма път към дома" (2021) с 1.9 милиарда приходи от разпространението си.

Най-силният уикенд в историята на Холивуд обаче нямаше да е реалност без конкуренцията на "Одисея" на Кристофър Нолан. Историческият епос вече има 932 млн. долара в сметката си след три седмици в киносалоните. През последния уикенд само в САЩ са купени билети за над 430 милиона долара, което постижение е дело главно на двата блокбастъра; в по-малък процент на успешните анимации "Играта на играчките 5" и "Миньони и чудовища", излезли по-рано това лято. Досега не е имало седмица, в която кината да спечелят повече от 402 млн. (предишният рекорд отново е поставен при премиерата на "Отмъстителите: Краят" през 2019-а).

Възможно е постижението да бъде подобрено още през декември тази година, когато на екран в един и същи ден ще бъдат пуснати "Дюн: Част 3" и "Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум" в опит да повторят феномена "Барбенхаймер" от 2023 г.

Тези резултати все още не означават най-много зрители в кината. Инфлацията се отразява значително и на цените на билетите; далеч по-многобройна е била публиката на "Отнесени от вихъра" преди 87 години или на "Титаник" преди 29. Но постижението все пак остава историческо.

"Одисея" на свой ред продължава да поставя рекорди, като предстои да стане най-касовият филм в и без това успешната кариера на Кристофър Нолан. Досега малко над 1 милиард долара бяха спечелили "Черният рицар" и "Черният рицар: Възраждане". Адаптацията по Омир обаче изглежда ще ги задмине още преди да е стъпила на големите пазари в Китай и Япония.

У нас "Спайдърмен: Нов ден" със 71 000 зрители детронира "Одисея" след две седмици начело. Филмът на Нолан е гледан от над 174 хил. души досега.