Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

С едва 84 кина посрещаме 111 години българско кино

Нищо в сравнение с над 3000 преди 1989-а, но все пак 4.5 милиона зрители са гледали филм на общо 240 екрана

Днес, 17:14
Въпреки модерните технологии и конкуренцията на стрийминг услугите, 4.5 милиона зрители са гледали кино през последната отчетена от НСИ година.
Александър Станишев
Въпреки модерните технологии и конкуренцията на стрийминг услугите, 4.5 милиона зрители са гледали кино през последната отчетена от НСИ година.

През 2024 година 84 кина са работили в различни населени места в цялата страна, съобщи Националният статистически институт (НСИ) по повод днешния Ден на българското кино. Празникът се чества официално от кино общността като годишнина от премиерата на първия български филм - "Българан е галант" на Васил Гендов, прожектирана на 13 януари 1916 г.

Тъй като повечето от тях са мултиекранни комплекси, филми са прожектирани всъщност на 240 големи екрана в страната. 319 136 са направените прожекции на разнообразни филмови заглавия; а реализираните посещения, т.е. сумарният брой зрители на всички показани филми, са 4 481 000. Данните за току-що завършилата 2025-а тепърва ще бъдат обработвани от статистиците, а от тези за 2024-а се вижда, че показателите бележат ръст спрямо предишната 2023 г. Тогава в страната е имало 81 кина с 225 киноекрана. Почти половината от тези екрани са в София. 

През 2020 г. пък са били 70 кина с общо 211 отделни кинозали, показват по-стари данни на НСИ. Ежегодно расте броят на прожекциите, по-слабо - този на зрителите. Последните са приблизително колкото и през предишната 2023-та, както и на предковидните 2018 и 2019 г. (съответно 4.8 и 4.5 млн. годишно). Все пак трябва се отчете, че пандемичните 2020 и 2021 г. бележат спад, който трудно се наваксва - тогава зрителите са били съответно скромните 1.3 и 2.4 милиона. За сравнение, през 2016 и 2017 г. публиката в киносалоните е наброявала над 5.5 милиона. 

Справка на БТА в електронната версия на Статистическия годишник на Народна република България с данни за 1989 г. сочи, че тогава в страната е имало 3081 кина - това е последната година преди промените, все още е в сила повелята на Ленин "от всички изкуства за нас най-важно е киното". Публикация в архива на "Сега" от началото на този век пък сочи, че през вече далечната 1980 г. у нас кината са били дори повече: 3453. Повечето са се намирали в селата, където за тази цел се ползват читалищните зали. Останалите 511 салона са в градовете, където впоследствие много от тях стават обект на приватизационни апетити и реституция и почти до едно са закрити. Едва след 2000 г. започва постепенното изграждане на новите модерно оборудвани мултиплекси. 

Доц. д-р Биляна Томова и Диана Андреева от Обсерватория по икономика на културата предоставят изчерпателни данни за сектора в годините след промените - края на XX и началото на XXI век. В периода 1994 - 1996 г. кино у нас е прожектирано на 160 екрана в около 150 кина: сградите са повече и по-разпръснати по картата на страната, но залите са значително по-малко от днес. Още не са дошли на мода мултиплексите с многобройни салони. С разнообразни флуктуации се стига до 2005 г., която бележи своеобразен антирекорд. Тогава само 61 кина с общо 80 екрана показват филми в цялата страна.

През 2008 г. кината са намалели (57), но пък екраните значително са се увеличили (109). Както може да се очаква, почти всички са в градовете: останали са само 7 със селски адрес. Любопитен факт: в този период, според данните на Обсерватория по икономика на културата, публиката е около 2 пъти по-малко от сега - средно 2 - 2.5 милиона души за повечето години в края на 90-те и началото на 2000-те. Това противоречи на очакванията, че с развитието на технологиите и стрийминг услугите интересът към големия екран непременно намалява. В дългосрочен план това е така, но що се отнася до българския пазар, голямо значение има и достъпът до киносалони и показ на разнообразни заглавия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

кина, кино, достъп до култура

Още новини по темата

София чете повече от провинцията, но не ходи на театър и кино
19 Юни 2025

43% от българите не са прочели книга през 2024 г.
22 Май 2025

НСИ отчете забележителен ръст на културата

23 Май 2024

40% от българите не са прочели книга през 2023 г.
18 Май 2024

Увеличават се посещенията в музеи, библиотеки, кина и театри
23 Май 2023

Кино "Арена" плаши "Музикаутор" със съд
16 Яну. 2023

"Музикаутор" се оплака на американския посланик от кината "Арена"
11 Яну. 2023

За Христо Грозев се намери укритие - в българското кино
04 Яну. 2023

15 от най-очакваните филми на 2023 година
01 Яну. 2023

"Топ Гън: Маверик" е касовият шампион на 2022
29 Дек. 2022

"Семейство Фейбълман" се обяснява в любов към киното
02 Дек. 2022

"Синелибри" идва за осми път с над 60 филма по книги
23 Септ. 2022

Ново поколение звезди ще озари най-стария кинофестивал
31 Авг. 2022

Китай смени финала на "Миньоните"
23 Авг. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?