Renault обяви съкращаване на хиляди инженери

Френският автомобилен производител Renault обяви, че планира да намали броя на инженерите си с 15-20% през следващите две години в стремежа си да стане конкурентоспособен.

Говорител на компанията заяви, че орязването на местата - до 2400 от общо около 12 000 инженерни позиции по целия свят, ще бъде направено без принудителни съкращения на хора.

Френската компания, която взе курс към предимно електрическите превозни средства с батерии, се стреми да намали разходите чрез ускоряване на разработките. Наскоро пуснатият електрически субкомпактен Twingo, например, бе разработен за 2.5 години - двойно по-бързо от обичайното, в сътрудничество с китайски партньори.

Компанията заяви миналия месец, че се стреми да намали разходите за електромобилите си с 10 до 30 процента, като голяма част ще стане чрез намаляване на разходите за разработка.

Говорителят заяви, че разработването на нови технологии и фундаменталната дизайнерска работа ще останат във Франция. Инженерните центрове в други страни като Бразилия, Индия, Мароко, Румъния, Южна Корея, Испания и Турция ще бъдат с намалени места за инженери.