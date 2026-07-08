Най-големият Dacia ще работи на бензин, газ и ток

Dacia обяви разширяването на своята гама с изцяло новия модел Striker още в началото на пролетта, но едва сега разкрива най-големия си (поне като дължина) автомобил. Той ще се предлага с три варианта на хибридно задвижване, като цените му ще стартират от 25 000 евро.

Dacia Striker има дължина 462 см (с 28 повече от Duster и с 5 повече от Bigster) и е проектиран за семейства, които не харесват SUV, но понякога им се налага да се движат извън асфалта. По тази причина пътният просвет е 20 см, а задвижването на някои версии е 4x4.

Въпреки това колата има и "черти" на комби, например сравнително ниската каросерия - 153 см. Багажникът е просторен, с капацитет от 600 литра, но е и доста "хитър", благодарение на оригиналните решения за организиране на товара.

Наклонените покрив и задно стъкло са

най-впечатляващите в новия кросоувър

и го отличават най-много от останалите модели в гамата. Задните позиционни светлини също са нови, със същата форма като предните дневни LED светлини (с два тънки елемента - един вертикален и един хоризонтален), различни от всички останали Dacia.

Що се касае до предната част, макар да са въведени елементи на иновации, тя е много по-синхронизирана с другите модели на румънския производител, благодарение най-вече на класическата черна лента между фаровете.

Вътре има достатъчно пространство -

дори 5 човека може да пътуват комфортно,

а зад тях са вентилационните отвори на климатика (двузонен) и две USB-C гнезда. Дигиталното табло (7-инчово) е конфигурируемо и има проста и ясна графика, а 10,1-инчовият екран на мултимедийната система, която включва Android Auto и Apple CarPlay с кабелна връзка, е много интуитивен.

Освен че е просторен, Dacia Striker предлага и няколко решения, които улесняват ежедневието. Сред тях е практичната система YouClip - няколко куки в пътническото отделение и багажника позволяват да се прекрепят аксесоари, като държачи за таблети, мобилни телефони и фенери. Малкият джоб в таблото, разположен пред пътника, е тънък, но дълбок. В централната част има проходен отвор за кабел за зареждане (USB-C контактите са в основата на конзолата).

Също така интересен е товарният етаж, разделен на три части, които може да бъдат разположени вертикално, за да побират малки предмети. И това не е всичко, защото моторизираната задна врата се отваря автоматично, само когато се премести (с ключа в джоба) на по-малко от метър от задната част и остане неподвижна за няколко секунди.

Dacia Striker очевидно

отговаря на най-новия европейски стандарт за безопасност GSR2.

Също така стандартни са автоматичното аварийно спиране, с разпознаване на превозни средства, пешеходци, велосипедисти и мотоциклети; разпознаването на пътни знаци, с предупреждение за превишена скорост; както и асистент за паркиране отзад, асистент за поддържане на пътната лента, усъвършенствана система за контрол на вниманието на водача и спешни повиквания.

Адаптивният круз контрол също е стандартен. Срещу доплащане се предлага пакет асистенти на водача със сензор за мъртви зони, автоматично аварийно спиране на заден ход и автоматично аварийно спиране с функция, която засича трафик пред или зад превозното средство при маневриране.

Dacia Striker може да бъде с мек хибрид-G 140 (мощност 140 к.с.), следователно двугоривен бензинов / LPG и 48V хибрид, наличен както с ръчна, така и с автоматична скоростна кутия. Бензиновият двигател е трицилиндровият 1.2 турбо. Пълният хибрид е по-мощен - 155 к.с. Тук бензиновият двигател е 1,8-литров с 4 цилиндъра и 109 к.с., който работи заедно с два електромотора. Единият е мощен 49 к.с., а другият е високоволтов стартер/генератор, който се използва и за презареждане на батерията от 1.4 kWh.

Версията с предаване на всички колела разполага на предния мост с 1,2-литров двигател с 3 цилиндъра и 48V мек хибрид с мощност 140 к.с., както и 6-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител. На задната ос пък работи електромотор - максимална мощност 31 к.с. и въртящ момент 87 Nm, с двустепенна автоматична скоростна кутия. Последният е изключен и поема управлението, само когато е необходимо - при слабо сцепление, при максимално изискване на мощност от водача или при маневриране на много малка скорост.