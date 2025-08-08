Медия без
МТСП се похвали със 135 000 еднодневни трудови договора

Установени са около 8000 нарушения, посочи министър Гуцанов

Днес, 13:07
МТСП
От началото на годината до сега са сключени 135 000 еднодневни трудови договора, въпреки слабата реколта. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов, който заедно с представители на браншови организации в земеделието представиха влезлите в сила от тази седмица облекчения при сключването на договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Еднодневните трудови договори вече се сключват много по-лесно и бързо. С измененията се премахна изискването в бланките да се вписват данни от личната карта и адреса на работника, началото и краят на работния ден и ограничението наетите да работят само за обработката и прибирането на реколтата от една култура.

"Решихме един проблем, който с години не беше решен и земеделските производители най-накрая ще могат да си отдъхнат и да почувстват реална подкрепа от държавата. Неща, които дълги години са ги затруднявали, вече няма да ги спъват. Смятам, че по този начин - в диалог между управлението и бизнеса, трябва да се работи, за да се изсветлява икономиката, а не по силов начин", заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. По думите му сега, по време на есенната беритба, еднодневните договори ще могат да бъдат подписвани по много по-разумен и по-бърз начин и хората, които работят, също ще се чувстват по-спокойни.

Гуцанов акцентира върху мащаба на използването на този вид договори, което според него показва голямата полза от облекчаване на процеса на сключването им. "През 2024 г. са използвани 230 000 еднодневни трудови договора. През тази година, до този момент, има 135 000 договора, въпреки изключително лошата реколта", каза той. В сектора основно се разчита на българска работна ръка, тъй като от началото на годината издадените от Агенцията по заетостта разрешения за работа на граждани от трети държави са едва 1500.

Министър Гуцанов беше категоричен, че няма да спре и контролът в сектора, който е идентифициран като високорисков по отношение на използването на недеклариран труд. "Контролната дейност на Инспекцията по труда продължава активно. Някой да не си мисли, че облекчаваме, но не проверяваме. През годината досега в сектора са извършени 2381 проверки. Установени са около 8000 нарушения. Случаите без трудов договор са 104, но са с една трета по-малко спрямо миналата година. Това показва, че когато има един нормален диалог между бизнеса и управлението, нарушенията намаляват", отбеляза министърът.

