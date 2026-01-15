И ПП-ДБ внасят законопроект за закриване на антикорупционната комисия

ПП-ДБ внасят законопроект за закриване на КПК, съобщи единият от съпредседателите в обединението Божидар Божанов. Вчера стана ясно, че от ГЕРБ също са внесли такъв закон. Повече за тяхното предложение може да прочете тук.

В кулоарите на парламента Божанов обвини герберите, че са преписали законопроекта за закриване на комисията от водача на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и са го внесли "малко наобратно". Според Божанов законопроектите на Пеевски и ГЕРБ противоречат на международните стандарти. На първо няма как част от функциите на КПК да бъдат преместени в Сметна палата, както предлагат от ГЕРБ, защото това противоречи на всички европейски и международни правила за сметните палати. Божанов напомни на геберите да подпишат искането за оставката на временния председател на антикорупционната комисия Антон Славчев.

Божанов обясни, че законопроектът на ПП-ДБ предвижда създаването на по-малка комисия, която да се занимава с аналитичните дейности - конфликт на интереси, декларации и превенция на корупцията. А пък разследващите функции трябва да преминат към следствието. Според Божанов оперативните дела, които в проекта на ГЕРБ преминават към ГДБОП, трябва да преминат през комисия, която да установи има ли компромати, които се използват за шантаж, или има материали, които реално могат да се използват за наказателно преследване. ПП-ДБ предлагат и деполитизиран избор на председатели - да има квота на съдебната власт, президента, квота на Народното събрание.