Родителите на деца до 12 г. ще могат да работят онлайн целогодишно

Pixabay Утре ще се разбере къде стои мнозинството по идеята гъвкаво работно време да се въвежда целогодишно за родители на деца до 12-годишна възраст.

Родителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да ползват гъвкаво работно време целогодишно. Това прие днес социалната комисия с гласуването на второ четене на промени в Кодекса на труда. Те бяха внесени от Деница Сачева първоначално само за лятната ваканция, а между първо и второ четене Нина Димитрова и Биляна Иванова от БСП внесоха предложение за разширяване на възможностите за цялата година. То беше подкрепено единодушно в комисията, поради което може да се очаква подкрепа и в пленарна зала при окончателното гласуване.

В момента само родителите на деца, ненавършили 8 г., могат да работят при гъвкаво работно време. Законът за закрила на детето обаче задължава родителите, настойниците и попечителите, които полагат грижи за дете до 12-годишна възраст, да не го оставят без надзор и грижа, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. Това и проблемите с грижата за децата през лятната ваканция станаха повод за законодателната инициатива.

Гъвкавите форми за съвместяване на личните и професионалните задължения обаче все пак зависят от волята на работодателя, който може да даде мотивиран отказ на искането.