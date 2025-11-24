Медия без
Саудитска Арабия отваря нови магазини за алкохол

Днес, 10:00

Саудитска Арабия планира да отвори още два магазина за алкохол – в Дахран в комплекса на Aramco за чуждестранния персонал, който не изповядва исляма, и втори - за дипломати в Джеда. Това разширява инициативата след отварянето на първия магазин в столицата Рияд миналата година.

Новите обекти се очакват през 2026 г., въпреки че не са обявени официални срокове или промени в регулациите. 

Плановете за откриване на още два магазина са част от усилията на престолонаследника Мохамед бин Салман да отвори страната в рамките на своята "Визия 2030". 

Първият магазин за алкохол в Саудитска Арабия отвори врати в дипломатическия квартал на Рияд през 2024 г. Първоначално той обслужваше само немюсюлмански дипломати, но отскоро в него се допускат и немюсюлмански чуждестранни жители, които притежават Саудитско Премиум Резидентство (вид дългосрочна виза за инвеститори и висококвалифицирани специалисти).

Достъпът не е за всеки чужденец. Клиентите трябва да притежават валидна дипломатическа или резидентна идентификация. Мобилните телефони често се запечатват в торбички при влизане, за да се предотврати снимане.

Имаше широко разпространени слухове, че Саудитска Арабия ще направи още по-голяма стъпка, като разреши продажбата на алкохол на около 600 лицензирани туристически локации (луксозни хотели, курорти, проекти като NEOM) от 2026 г., като част от подготовката за Експо 2030 и Световното първенство по футбол през 2034 г. Според слуховете тези продажби щяха да бъдат ограничени до бира, вино и сайдер (с максимално 20% алкохолно съдържание), и само за консумация на място. Саудитските власти обаче официално отрекоха тези слухове, като заявиха, че те са "необосновани" и забраната за мюсюлманските жители и обществено потребление остава в сила.

