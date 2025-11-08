Медия без
Задължителната ваксина за варицела ще е първо за родените тази година

МЗ ще осигурява безплатна имунизация и срещу често срещан респираторен вирус

09 Ноем. 2025
Бебетата, родени тази година, ще са първите със задължителна ваксина срещу варицела.
Родените през 2025 г. бебета ще са първите, за които имунизацията срещу варицела става задължителна. Това предвиждат промени в наредбата за ваксинациите, публикувани за обществено обсъждане. Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев обяви новината наскоро, но подробностите не бяха известни.

Схемата на прилагане ще е двудозова, като първият прием ще е на 12-15-месечна възраст, а реимунизацията ще се прави на 4-годишна възраст, пише в проекта. Втора доза няма да има за тези, които след първата доза заболеят от варицела. Това обаче трябва да се докаже с медицинска документация и лабораторни данни. Влизането на ваксината в задължителния календар означава, че тя ще бъде безплатна и ще се осигурява от МЗ. Сега се заплащаше, а не беше евтина.

Варицелата е едно от най-заразните заболявания, предавани по въздушнокапков път, с широко световно разпространение и със значително здравно и социално въздействие. При близък домашен контакт вероятността за заразяване е почти 90%. Обичайно варицелната инфекция е със зимно-пролетна сезонност, като ежегодно се регистрират взривове в организирани детски колективи (училища, детски заведения), бежански центрове и домове за медико-социални дейности от затворен тип, обясняват от МЗ в мотивите към промените.

С друга промяна в наредбата се добавя се целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) при бременни между 24-та и 36-а гестационна седмица. Тази ваксина ще е безплатна, като ще се осигурява от здравното министерство, но жените ще си я поставят по желание.

RSV е често срещан респираторен вирус, който причинява от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване (бронхиолити, пневмонии, дихателна недостатъчност с далечни последствия в част от случаите като развитие на бронхиална хиперреактивност и бронхиална астма) и смърт при бебета на възраст под шест месеца, но също при възрастни лица над 65 години и имунокомпрометирани. По данни на СЗО, RSV е един от най-честите причинители на остри инфекции на долните дихателни пътища при деца в световен мащаб, като всяка година причинява над 3,6 милиона хоспитализации и около 100 000 смъртни случая при деца под 5-годишна възраст. За България, в периода октомври 2016 г. до септември 2018 г. при изследвани 875 деца на възраст под 5 години с остри респираторни заболявания в 73,7% се доказва наличие на поне един респираторен вирус, посочват от МЗ.

