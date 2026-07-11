Украйна удари и по руския износ на зърно

Русия временно затвори Азовско-Донския морски канал за плавателни съдове след мащабните атаки на украински дронове, съобщи Reuters, позовавайки се на три източника от сферата на експорта на руско зърно.

По данни на агенцията, граничната служба на Русия е престанала да приема заявки за преминаване на съдове по канал, свързващ река Дон с Азовско море. Не е ясно за колко време ще действа ограничението. Един от събеседниците на агенцията твърди, че временно е спряно движението и през Керченския пролив.

След съобщенията за атаките и ограниченията цената на пшеницата на борсата Euronext скочи с над 4% за денонощие. Аналитиците отбелязват, че през Азовско море минава до 25% от руския експорт на пшеница. По неговото крайбрежие са разположени Ростовска област и Краснодарският край - най-големите региони по производство на зърно в Русия. В района на Керченския пролив се намира и вторият по величина руски порт в Черноморския басейн, което прави този маршрут още по-важен за външната търговия.

При това украинските удари продължават. Тази сутрин губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че в Таганрогския залив дроновете са атакували четири плавателни съда, включително един танкер, превозващ метанол. Загинал е един моряк.

За последните пет дни Киев атакува поне 48 руски съда в Азовско море, голяма част от които са танкери.

Один з російських танкерів в Азовському морі після атаки Сил безпілотних систем pic.twitter.com/cIJKVByeyp — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) 11 юли 2026 г.

Командващият Силите за безпилотни системи на ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заяви днес, че през нощта срещу 11 юли са били поразени 28 плавателни съда. По думите му са регистрирани общо 73 попадения. Той също така съобщи, че през последните шест дни – от 6 до 11 юли – са били атакувани 76 руски плавателни съда.

Освен това украинските военни са нанесли през нощта удари по 53 военни обекта в Крим и на окупираните територии в Южна Украйна, включително обекти на руския флот и на енергийната инфраструктура.

„Операция „Кримският прекъсвач – OFF“ е безсрочна“, подчерта Бровди.

„Технологичното унижение на империята продължава. Тя ще падне чрез Крим“, добави той.