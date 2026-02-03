Линдзи Вон ще преследва олимпийската си мечта с увредено коляно

Легендарната скиорка Линдзи Вон има скъсана предна кръстна връзка на лявото коляно, но въпреки това ще се състезава на предстоящите олимпийските игри в Милано Кортина 2026. Това обяви самата тя на пресконференция днес.
41-годишната американка пострада тежко при падане по време на спускането в Кран Монтана (Швейцария) в петък, което наложи прекратяване на състезанието. Самата скиорка бе откарана с хеликоптер в болница.
"Знам какви бяха шансовете ми преди падането и знам, че тези шансове не са същите днес. Но знам, че все още има възможност да участвам и докато има такава възможност, ще се опитвам", заяви Вон, която ще се опита да спечели втора олимпийска титла.
За нея това е поредната тежка травма. Тя не за пръв път къса коленни връзки, има и няколко фрактури. Това принуди Вон да обяви през февруари 2019 г., че прекратява кариерата си. А през април 2024 г. тя претърпя операция за смяна на коленна става.
Нейното завръщане този сезон обаче бе изненадващо успешно. В момента Вон е водач в класирането за Световната купа в спускането с 400 т., пред Ема Айхер с 256. Вон, която е носителка на четири световни купи, има и олимпийска титла в спускането през 2010 г.