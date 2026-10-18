ЦСКА се измъкна в Несебър с много късни голове

Фейсбук/ЦСКА Алжирският халф на "Несебър" Мохамед Зегай (вдясно) атакува за топката капитана на ЦСКА Бруно Жордао по време на днешния 1/16-финал за Купата на България.

Носителят на Купата на България от миналия сезон ЦСКА започна трудно защитата на трофея. Столичният тим все пак спечели с 2:0 гостуването си срещу втородивизионния "Несебър" в мач от 1/16-финалите на настоящия турнир.

Това стана след голове в самия край на мача. В 89-ата минута кипърският национал Йоанис Питас откри от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Пламен Димов. В 7-ата минута след 90-ата Мохамед Брахими удвои след пас на Макс Ебонг.

Преди това ЦСКА имаше доста положения, но все не успяваше да вкара и в крайна сметка едва се измъкна от продължения. Жоел Зварц, Джеймс Ето'о и Леандро Годой не можаха да улучат вратата на домакините от чисти положения. Освен това вратарят на "Несебър" Мартин Шейтанов спаси удари на Зварц, Исак Соле и Лео Перейра, а шут на Годой бе избит пред голлинията. Преди почивката пък Мохамед Брахими уцели десния страничен стълб.

Лошата новина за ЦСКА е, че контузии получиха Жоел Зварц и Бари Котър, които бяха принудително сменени след почивката.