НС най-накрая се захвана да защити медиите от съдебен натиск

БГНЕС Шефът на правната комисия Янка Тянкова (в средата) посочи, че по неофициални данни се водят 65 "дела шамари". Подобни случаи продължават с години и оказват тежък натиск върху ответника, който трябва да организира защита, да плаща разноски и така търпи щети.

Професионалните журналисти в България все пак ще получат законова защита в случаите, когато срещу тях се завеждат съдебни дела, целящи да ги притиснат и накажат, докато си вършат работата. Това ще стане с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), насочени срещу т.нар. "дела шамари", които бяха одобрени днес на първо четене от парламентарната правна комисия.

Всъщност, депутатите са подгонени от изтеклия срок, в който трябваше да направят законовите поправки. Брюксел изискваше до 7 май т.г. страните-членки на ЕС да вкарат в националното си законодателство европейска директива, насочена срещу подобни дела. В средата на юли т.г. Европейската комисия предупреди България и още 13 държави в ЕС, че не са изпълнили тази задача. Затова сега Народното събрание се задейства, за да разглежда внесения от правителството законопроект.

С него се осигурява защита не само на журналистите, но и на всички, които проявяват публична активност и ангажимент по въпроси от обществен интерес, засягащи основни граждански права, случаи на корупция, проблеми, повдигнати пред държавната и местната власт и т.н. В него се изброяват множество белези, по които се разпознава "делото шамар". Например, когато искът срещу ответника е непропорционално голям; ищецът или свързани с него лица започват множество дела по сходни въпроси срещу един и същ ответник; ищецът използва заплахи и тормоз, злоупотребява със съдебната процедура, опитва се да дискредитира ответника и др.

С разглежданите сега промени се въвежда цяла нова глава в ГПК, която, както изисква европейската директива, създава възможност за ранно прекратяване на делото по искане на ответника. Той може да претендира, че искът е неоснователен и е предявен заради публичното му участие по обществено значим въпрос. Ако съдът приеме мотивите му, може да прекрати делото. Същото може да стане, ако искът е надлежно предявен и обоснован, но в хода на делото съдът установи, че то е заведено, за да накаже ответника заради публичната му дейност.

Законопроектът адресира и редица други казуси, възникващи при подобни дела. Тук влиза и налагането на обезпечение върху имуществото на ответника. Това се припознава като тактика за натиск, тъй като може да го лиши от средства да се издържа и да продължи работата си. Сега ще се въведе правилото, че обезпечение поради публично участие няма да се допуска, ако ищецът не е представил убедителни писмени доказателства. Със законопроекта са допуска и възможността за обезпечение по искане на ответника, така че да го обезщети за претърпени от него вреди.

Освен това доказаните случаи на "дела шамари" ще бъдат публични, включително с имената на ищеца.

ДЕБАТ

При обсъждането и гласуването в правната комисия се противопостави единствено "Възраждане". Депутатът от партията Петър Петров изтъкна, че поправките създават неравнопоставеност между ответниците, че законопроектът е с по-широк обхват в сравнение с приложното поле на директивата, както и че не са консултирани магистратите, които ще прилагат новите правила.

От правосъдното министерство коментираха, че директивите задават минимални стандарти, които ЕС насърчава страните-членки да надхвърлят. Що се отнася до неравнопоставеността, в делата, засегнати в законопроекта, се случва върху ответниците да пада непропорционална тежест заради огромния ресурс, който ищците използват срещу тях. А магистратите са участвали в изработването на законопроекта в министерството, при което техните становища са били взети предвид.