Вучич се обърна към нацията заради единствената петролна рафинерия

Рафинерията на Сръбската петролна индустрия (NIS) в Панчево преминава в по-нисък работен режим, остават още четири дни до пълното спиране. Това заяви сръбският президент Александър Вучич в обръщение към обществеността.

„Надявахме се да получим лиценз вчера, но след разговори с различни американски партньори разбрахме, че те искат да видят и разгледат още детайли, за да могат да вземат възможно положително решение“, каза Вучич, цитиран от БГНЕС.

По-рано днес телевизия N1 съобщи, че рафинерията в Панчево е преустановила производство, а заводите са преминали в т.нар. „топла циркулация“.

„Топла циркулация“ означава, че определено количество суровина се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ, уточни източник, запознат със ситуацията.

През последните два дни са проведени две извънредни срещи, свързани с петролната компания на Сърбия (NIS), на които са обсъждани резервите от нефтопродукти и увеличеният внос. Както беше отбелязано, държавата се подготвя за „най-лошия сценарий“.

Прекратяването на дейността на рафинерията ще означава, че вместо 70–80% от нефтопродуктите, които този завод доставяше на пазара, страната ще трябва да внася 100% от дериватите от региона – Унгария, Румъния, България и Северна Македония, пише „Данас“.

Причината за спирането на работата са наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

От октомври миналата година „Петролна индустрия на Сърбия“ (NIS) е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. Дълго отлаганите санкции, първоначално обявени през януари, започнаха да се прилагат от 9 октомври, оставяйки Белград в търсене на решение за наближаваща енергийна криза.