Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вучич се обърна към нацията заради единствената петролна рафинерия

По негови думи тя е минала на по-нисък работен режим, а да пълното й спиране остават 4 дни

25 Ноем. 2025Обновена
Александър Вучич има големи проблеми с американските санкции
Танюг
Александър Вучич има големи проблеми с американските санкции

Рафинерията на Сръбската петролна индустрия (NIS) в Панчево преминава в по-нисък работен режим, остават още четири дни до пълното спиране. Това заяви сръбският президент Александър Вучич в обръщение към обществеността. 

„Надявахме се да получим лиценз вчера, но след разговори с различни американски партньори разбрахме, че те искат да видят и разгледат още детайли, за да могат да вземат възможно положително решение“, каза Вучич, цитиран от БГНЕС.

По-рано днес телевизия N1 съобщи, че рафинерията в Панчево е преустановила производство, а заводите са преминали в т.нар. „топла циркулация“.

„Топла циркулация“ означава, че определено количество суровина се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ, уточни източник, запознат със ситуацията.

През последните два дни са проведени две извънредни срещи, свързани с петролната компания на Сърбия (NIS), на които са обсъждани резервите от нефтопродукти и увеличеният внос. Както беше отбелязано, държавата се подготвя за „най-лошия сценарий“.

Прекратяването на дейността на рафинерията ще означава, че вместо 70–80% от нефтопродуктите, които този завод доставяше на пазара, страната ще трябва да внася 100% от дериватите от региона – Унгария, Румъния, България и Северна Македония, пише „Данас“.

Причината за спирането на работата са наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

От октомври миналата година „Петролна индустрия на Сърбия“ (NIS) е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. Дълго отлаганите санкции, първоначално обявени през януари, започнаха да се прилагат от 9 октомври, оставяйки Белград в търсене на решение за наближаваща енергийна криза.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

рафинерия, петролна рафинерия

Още новини по темата

След пожара в "Плама"-Плевен евакуират хора
24 Септ. 2025

Служебният кабинет пали нов скандал с "Лукойл Нефтохим"

27 Септ. 2024

НС даде цяла година на "ЛУКойл"да работи с руски петрол

28 Септ. 2023

Експлозия запали най-голямата рафинерия в Румъния
21 Юни 2023

Италия се подготвя да национализира рафинерията на "Лукойл"
29 Ноем. 2022

"Лукойл" ще продаде рафинерията си в Италия заради петролното ембарго
20 Окт. 2022

Бензиностанциите започнаха да увъртат за отстъпка за горивата

13 Май 2022

Напълно е потушен пожарът в румънската рафинерия Петромидия
03 Юли 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън