Вилнюс извади данни, че руското ГРУ стои зад палежи в Източна Европа

Група от граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус стои зад инциденти в Литва, Полша, Чехия и Румъния

Днес, 12:00
Експлозия избухна през 2025 г. в завода за снаряди на компания, която е един от доставчиците на боеприпаси за Украйна.
Чешка телевизия Blesk
Руското военно разузнаване стои зад опити за палежи в Литва, Полша, Чехия и Румъния, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенциите се позовават на изявление на литовските власти от днес.

В Чехия гръмна склад на фирма, снабдяваща Украйна със снаряди
Експлозия избухна в завода за снаряди на компания, част от холдинга STV Group, в Чехия. Тази компания е един от доставчиците на боеприпаси за Украйна. Експлозията е във фабрика за боеприпаси в град Свитави, съобщава местното издание Blesk.
СЕГА
25 Март 2025

Прокуратурата в литовската столица уточни, че става въпрос за опита за подпалване през 2024 г. на завод в Литва, който снабдява украинската армия със скенери за радиовълни.

В четирите споменати страни по указания на руското разузнаване е действала една и съща група. 

Повдигнати са обвинения на шестима души, граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус. Един заподозрян е бил арестуван на територията на Колумбия, а трима се намирали в Русия.

Издирваме в Европа 6 руснаци заради взрив на склад на Гебрев
Съд одобри издаването на европейски заповеди за арест (ЕЗА) за шестима руски граждани, обвинени в тероризъм заради четири взрива, извършени в периода от 2011 г. до 2020 г. в складове за боеприпаси, намиращи се на територията на България.
СЕГА
30 Яну. 2024
Поне 9 взрива във военни складове у нас остават неразкрити
Най-малко 9 взрива в български военни складове и заводи са свързани с руското военно разузнаване ГРУ. Това показва документален филм на "Свободна Европа".
СЕГА
21 Март 2023

 

