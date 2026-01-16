Вилнюс извади данни, че руското ГРУ стои зад палежи в Източна Европа

Руското военно разузнаване стои зад опити за палежи в Литва, Полша, Чехия и Румъния, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенциите се позовават на изявление на литовските власти от днес.
Експлозия избухна в завода за снаряди на компания, част от холдинга STV Group, в Чехия. Тази компания е един от доставчиците на боеприпаси за Украйна. Експлозията е във фабрика за боеприпаси в град Свитави, съобщава местното издание Blesk.
Прокуратурата в литовската столица уточни, че става въпрос за опита за подпалване през 2024 г. на завод в Литва, който снабдява украинската армия със скенери за радиовълни.
В четирите споменати страни по указания на руското разузнаване е действала една и съща група.
Повдигнати са обвинения на шестима души, граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус. Един заподозрян е бил арестуван на територията на Колумбия, а трима се намирали в Русия.
Съд одобри издаването на европейски заповеди за арест (ЕЗА) за шестима руски граждани, обвинени в тероризъм заради четири взрива, извършени в периода от 2011 г. до 2020 г. в складове за боеприпаси, намиращи се на територията на България.
Най-малко 9 взрива в български военни складове и заводи са свързани с руското военно разузнаване ГРУ. Това показва документален филм на "Свободна Европа".
