Тръмп: Крайната цел в Иран е победа

"Каква е крайната цел в Иран? Победа. Харесва ми да побеждавам", каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред CBS News. На уточняващ въпрос какво означава „победа“, той изброи успешни военни операции, които е провеждал по време на първия и втория си мандат.

„Когато те [иранските власти] започват да убиват хиляди хора, а сега вие ми говорите за обесвания — ще видим с какво ще завърши това за тях… С нищо добро няма да завърши“, каза той.

Тръмп е предупредил иранските власти, че САЩ ще предприемат „много твърди мерки“, ако в Иран започнат екзекуции на протестиращи.

„Ако го направят, ние ще предприемем много твърди действия“, е заявил президентът на САЩ .

В интервюто той отново е подчертал, че „предстои много помощ“ за иранските граждани, които излизат на антиправителствени протести.

По данни на Държавния департамент на САЩ от началото на протестите в Иран са били арестувани над 10 хиляди души. Един от задържаните — 26-годишният Ирфан Султани — вече е бил осъден на смърт без каквато и да е законна съдебна процедура. По информация на американски дипломати екзекуцията е насрочена за 14 януари, т.е. днес.

Обвинението формално се свързва с понятието „воюване срещу Бог“ (moharebeh), тежко престъпление по иранските закони, което носи смъртна присъда. Най-сериозното тревожно обстоятелство е, че той не е имал възможност да се защитава ефективно, включително няма достъп до адвокат, въпреки че сестра му е лицензирана юрист, но е била възпряна от достъп до делото.

Арабски държави, начело със Саудитска Арабия, са призовали властите на САЩ да се въздържат от нанасяне на удари по Техеран, съобщи на 13 януари вестник The Wall Street Journal, като се позовава на представители на страни от Персийския залив.

Държавите са заявили това пред Вашингтон, след като САЩ са предупредили, че те трябва да бъдат готови за удари по Иран.

Представители на Саудитска Арабия, Оман и Катар са заявили пред Белия дом, че опит за сваляне на иранския режим би предизвикал сътресения на петролните пазари и в крайна сметка би навредил на икономиката на САЩ, пише WSJ. Страните се опасяват, че удари по Иран могат да нарушат движението на петролни танкери през Ормузкия проток.

По данни на източници на изданието представители на Саудитска Арабия са уверили официален Техеран, че няма да участват в евентуален конфликт и няма да разрешат на Съединените щати да използват тяхното въздушно пространство за нанасяне на удари по Иран.

Властите на Саудитска Арабия, Оман и Катар не са отговорили на запитванията на журналистите.