Трима души бяха убити при протестите в Иран

Протестиращи и сили за сигурност се сблъскаха в Западен Иран в четвъртък, информира БГНЕС. Съобщава се за трима убити, които са първите смъртни случаи от началото на демонстрациите в близкоизточната държава. Протестите започнаха в неделя в столицата Техеран, където собственици на магазини стачкуваха заради високите цени и икономическата стагнация, и оттогава се разпространиха в други части на страната.

В четвъртък информационната агенция Фарс съобщи, че двама цивилни са били убити при нови сблъсъци между силите за сигурност и протестиращи в град Лордеган. "Някои протестиращи започнаха да хвърлят камъни по административните сгради на града, включително офиса на губернатора на провинцията, джамията, Фондацията на мъчениците, кметството и банките", съобщи агенцията, добавяйки, че полицията е отговорила със сълзотворен газ.

Според Фарс сградите са "сериозно повредени“ и полицията е арестувала няколко души. Държавните медии определиха демонстрантите като "бунтовници", както бе при предишни протестни движения.

REGIME IN CHAOS: New video shows protesters reportedly ripping down the gate of a government building in southern Iran.



Iran ground to a near standstill this week as businesses, universities and government offices closed under a government-ordered shutdown amid protests caused… pic.twitter.com/TfBie5Bwtv — Fox News (@FoxNews) 1 януари 2026 г.

По-рано в четвъртък държавната телевизия съобщи, че член на иранските сили за сигурност е бил убит през нощта по време на протести в западния град Кухдашт. "21-годишен член на Басидж от град Кухдашт беше убит снощи от бунтовници, докато защитаваше обществения ред", съобщи каналът, цитирайки Саид Пурали, заместник-губернатор на провинция Лорестан. Басидж са доброволческа паравоенна сила, свързана с Иранската революционна гвардия, идеологическото крило на ислямската република. Пурали каза, че "по време на демонстрациите в Кухдашт 13 полицаи и членове на Басидж са били ранени от хвърлени камъни".

Anti-Islamic regime protesters burn down the headquarters of the feared Basij militia in Asadabad, Hamadan, Iran.



Iran’s streets once again filled with anti-Islamic regime protests but most western media and the western left are silent. pic.twitter.com/h74dkaZVvg — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) 1 януари 2026 г.

Междувременно неправителствената организация "Иран Хюман Райтс" съобщи, че най-малко 1500 осъдени на смърт са били екзекутирани в Иран през миналата 2025 година. Това е годината с най-много екзекуции в Иран от 35 години насам, казва организацията, цитирана от Франс прес. Повече от 700 души са били екзекутирани по обвинения, свързани с наркотици.