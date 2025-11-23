Медия без
Словенците отхвърлиха закона за евтаназията

23 Ноем. 2025
Мъж гласува в Любляна на референдума за узаконяването на евтаназията в Словения.
БГНЕС/ЕПА
Мъж гласува в Любляна на референдума за узаконяването на евтаназията в Словения.

Словенците отхвърлиха на референдум закона за асистираното самоубийство, предаде Siol. 53,12 процента от подадените гласове са против, показват резултатите при преброени 97,02% от бюлетините.

Според последните неофициални резултати избирателната активност е 40,31%. 

Един закон се отхвърля на референдум, ако мнозинството от гласувалите е против него и ако бъде достигнат кворумът за отхвърляне. По закон за да падне законът, 339 205 от гражданите на Словения, или 20 на сто от всички имащи право на глас, трябва да гласуват против. В случая това условие е изпълнено.

Въпросът в референдума беше "Подкрепяте ли прилагането на Закона за подпомагане при доброволно прекратяване на живота, приет от Народното събрание на 24 юли 2025 г.?"

Това е вторият път, в който в Словения се провежда референдум относно закона за асистираната смърт. През юни 2024 г. словенците участваха в консултативни референдуми, на които отговаряха дали желаят въвеждане на преференциално гласуване на парламентарни избори, дали подкрепят доброволната асистирана смърт, както и за регламентираното отглеждане и използване на марихуана. Тогава законът за асистирана смърт бе подкрепен с 54,86 процента от гласовете, а месец по-късно парламентът го прие с 50 гласа "за", припомня БТА.

В същия месец Националният съвет на Словения наложи вето върху новия закон с мотива, че той повдига сложни философски, етични и правни въпроси. На извънредно заседание същата седмица парламентът отново гласува закона и го прие с 50 гласа "за".

През октомври тази година противниците на закона, начело с консервативния активист Алеш Примъц, съобщиха, че са събрали 43 000 подписа, надхвърляйки прага от 40 000, необходим за провеждането на задължителен референдум за асистирана смърт. В края на октомври бе насрочен нов референдум и бе обявено началото на едномесечна кампания.

Законът за доброволна асистирана смърт бе предложен от партиите от управляващата коалиция Движение "Свобода", "Социалдемократи" и "Левица" и бе подкрепен от организацията "Сребърна нишка", която подготви и проектозакона.

Поддръжниците на закона твърдят, че всеки човек трябва да има право да решава за собствения си живот, както и право на достойна смърт, отбелязва словенската национална телевизия РТВ Сло. Медицината не може да излекува или успешно да облекчи симптомите на всяка болест, затова законът ще помогне за прекратяване на страданията на неизлечимо болните, аргументират се те.

От "Сребърна нишка" предупредиха в началото на ноември, че по темата се разпространява дезинформация. Представителят на организацията Андрей Плетерски обясни, че процедурата за евтаназия ще включва обширна писмена документация и подпис на пациента или устно изразена от него воля.

Противниците на закона твърдят, че той нарушава Конституцията на Словения, тъй като в нея се посочва, че всеки човешки живот е неприкосновен. Те се опасяваха, че законът ще отвори "кутията на Пандора" и ще доведе до манипулации, злоупотреби и натиск от страна на близките на умиращите и тежко болните, които могат да бъдат като бреме.

Противниците на закона смятат, че по-добрата алтернатива е дълготрайна и качествена грижа, достъпна за всички.

Медицински заведения и организации, сред които Словенската медицинска академия, държавната Комисия за медицинска етика и др., също се противопоставиха на приемането на закона, като бяха представени проучвания, според които 90 процента от лекарите в страната биха отказали да извършат процедура по евтаназия по морални съображения, дори законът да бъде приет, отбелязва словенската медия "24ур".

