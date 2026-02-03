Медия без
САЩ свалиха ирански дрон в Арабско море

Днес, 06:02
Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн"
Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн"

САЩ свалиха ирански безпилотен самолет Shahed-139, който се е приближил до американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“. 

Инцидентът е станал в Арабско море, на около 500 мили от южния бряг на Иран. Американски изтребител F-35C е бил вдигнат от самолетоносача и е свалил иранския безпилотен самолет.

Малко след свалянето на дрона е последвала втора провокация. Ирански плавателни съдове, подкрепени от друг безпилотен апарат, са преследвали и направили опит да задържат американския танкер M/V Stena Imperative в района на Ормузкия пролив. Ескадреният миноносец USS McFaul се е притекъл на помощ, ескортирайки танкера до безопасни води с подкрепата на американските военновъздушни сили.

Иранските власти твърдят, че са реагирали срещу плавателен съд, навлязъл в техните териториални води, но потвърждават, че до задържане не се е стигнало.

Информациите за напрежение идват на фона на потвърждението, че в края на седмицата САЩ и Иран ще проведат преки преговори в Турция или в Оман. САЩ са приели искането на Иран преговорите между двете страни да се преместят от Истанбул в Оман, съобщи "Аксиос" тази сутрин.

