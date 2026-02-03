САЩ и Иран ще преговарят в Оман

Планираните преговори между САЩ и Иран са на път да се провалят след спор за това къде и как да бъдат проведени. Двете страни се договориха да се срещнат в петък в Истанбул, като страните от региона да участват като наблюдатели на срещата. След това Иран поиска преговорите да се преместят в Оман и да бъдат строго двустранни, така че да се съсредоточат само върху ядрените въпроси, а не върху ракетите или регионалната сигурност. САЩ се съгласиха разговорите да са в Оман, но по-късно заявиха, че не трябва да се ограничават само върху ядрените въпроси. Иран заяви, че в такъв случай разговори няма да има, но малко по-късно външният министър на Иран Аракчи, че преговорите ще започнат в 10 часа в петък в Маскат, Оман.

Проблемите около евентуалните преговори идват на фона на серия от инциденти между САЩ и Иран през последния ден.

САЩ свалиха ирански безпилотен самолет Shahed-139, който се е приближил до американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“.

Инцидентът е станал в Арабско море, на около 500 мили от южния бряг на Иран. Американски изтребител F-35C е бил вдигнат от самолетоносача и е свалил иранския безпилотен самолет.

Малко след свалянето на дрона е последвала втора провокация. Ирански плавателни съдове, подкрепени от друг безпилотен апарат, са преследвали и направили опит да задържат американския танкер M/V Stena Imperative в района на Ормузкия пролив. Ескадреният миноносец USS McFaul се е притекъл на помощ, ескортирайки танкера до безопасни води с подкрепата на американските военновъздушни сили.

Иранските власти твърдят, че са реагирали срещу плавателен съд, навлязъл в техните териториални води, но потвърждават, че до задържане не се е стигнало.