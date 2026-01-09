Медия без
Русия удари с "Орешник" край Лвов

Днес, 01:39
Киев
Киев

Русия удари с хиперзвуковата ракета "Орешник" в района на Лвов. Информацията не е потвърдена, но от видеокадри става ясно, че цели край западния украински град са били атакувани точно с това руско оръжия. Вероятно ракетата е била с 6 бойни глави, всяка от които е носила по още шест суббоеприпаса, но всички те са били инертни, без експлозив - както в първия случай на използването им по Днипро през ноември 2024 г.

Съобщава се, че целта вероятно е Билче-Волицко-Угерското газохранилище в Стрийски район, в което се съхранява половината от наличния газ на Украйна. След атаката в Лвов започнаха проблеми с доставката на газ. Не се съобщава за щети, пожарения е възможно да има заради огромната кинетична енергия на ракетата. Целият район на Лвов е чул шума от "Орешник", но това е било заради влизането на ракетата в атмосферата с огромната скорост от 10-11 Мах.

16 минути преди удара в Лвовска област бе обявена въздушна тревога. 

Половин час след Лвов въздушна тревога бе обявена и в столицата Киев - съобщава се, че 70 дрона летят към града. Кметът Кличко написа в Teлеграм, че пожари са избухнали в три района на града. Дронове са ударили сгради в два района от двете страни на река Днепър. Няма съобщения за жертви. Гори търговски център в Деснянски район. В региона на Киев повече от 142 000 потребители остават без електроенергия. 

