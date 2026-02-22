Медия без
Терорист уби полицай и рани 25 души в Лвов

Днес, 17:07
Заподозряната е 33-годишна жителка на Ровенска област
Терорист взриви бомба и уби полицейски служител в Лвов, Украйна. "Има задържани заподозрени по делото за терористичния акт, има загинала", потвърди президентът на Украйна Зеленски. 
Атентатът е извършен рано тази сутрин. Местната полиция получила сигнал за обир на магазин. След пристигането на патрул е избухнал първия взрив, а след това и втори - когато на мястото е пристигнал още един екип. По предварителни данни са задействани самоделни устройства.

Загинала е 23-годишна служителка на полицията, пострадали са 25 души, 11 са хоспитализирани. Детайлите по разследването не се разкриват публично. Загиналата полицайка е младши сержант от патрулната полиция. Тя е била част от първия екип, отзовал се на фалшивия сигнал за „обир“, който се е оказал капан.

Задържана е 33-годишна жителка на Ровенска област. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) работи по няколко версии. Основната е диверсионна група, действаща във вътрешността на страната, с цел дестабилизация на тиловите градове като Лвов, които се считат за сравнително по-безопасни. В град Лвов и областта е обявено засилено полицейско присъствие. Проверяват се всички подозрителни обекти в близост до държавни институции и търговски центрове. Гражданите са призовани да бъдат изключително бдителни към изоставени вещи.

Загиналата е младши сержант от патрулната полиция
