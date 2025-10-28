Медия без
В Рио де Жанейро започна война между картелите и полицията

Днес, 21:12

В Бразилия започна война между властите и наркокартелите – за час тази вечер загинаха не по-малко от 60 души, включително мирни жители, съобщават медиите. Полицията обяви, че е започнала  "Операция Контенсао" ("Сдържане") в големите бедняшки фавели Алфамао и Пеня. Рио де Жанейро е парализиран: по заповед на картела "Командо Вермелю" (CV) 50 откраднати автобуса са използвани като барикади на ключови артерии в града. Бандите, които контролират до 70% от наркотрафика, обявиха блокада в отговор на мащабната полицейска операция. 

Силите за сигурност са изпратили 2500 бойци срещу бандитите.

В северната част на града цари хаос: стрелба, горящи автомобили, жителите се страхуват да излязат от домовете си. Картелите използват FPV-дронове, за да блокират районите. Дроновете са модифицирани да хвърлят малки взривни устройства срещу полицейските екипи. Детските градини, училищата и здравните заведения в районите затвориха. 

Телевизия Globo, която има голяма мрежа в Рио,  описват обстановката в града като "гражданска война".

Губернаторът Клаудио Кастро обвини президента Лулу да Силва, че е отказал да изпрати военни. Кастро поиска освен войници, в града да влязат бронирани машини. 

В Бразилия напомнят, че тази мащабна операция се провежда дни преди Рио да бъде домакин на големи международни събития, свързани с климатичната среща COP30, което допълнително подчертава натиска върху властите да демонстрират контрол над сигурността.

 

