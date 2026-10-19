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Путин направи 5 промени в руското правителство

Днес, 11:55
Михаил Мишустин обяснява на Путин какви са му предложенията за промени
ТАСС
Михаил Мишустин обяснява на Путин какви са му предложенията за промени

Руският президент Владимир Путин одобри пет промени в състава на правителството, а премиерът Михаил Мишустин вече ги внесе в Държавната дума за одобрение, съобщи агенция ТАСС.

Разместванията идват месец след парламентарните избори в Русия и на фона на нарастващ бюджетен дефицит, високи данъци и лихви по кредитите. Те формално са по предложение на Мишустин.

Появява се нова длъжност в правителството: вицепремиер-министър на финансите. За този пост е предложен настоящият финансов министър Антон Силуанов.

Предложени са и още трима вицепремиери. Първият зам.-министър на финансите Ирина Окладникова заема мястото на Дмитрий Григоренко, който беше вицепремиер и ръководител на Апарата на правителството. Официално обявената причина за Григоренко е, че е подал молба за напускане поради преминаване на друга работа.

Министърът на транспорта Андрей Никитин също става зам.-министър председател, като ще има ресор транспорт, но на неговото място министерството ще оглави ръководителя на Росавиация Дмитриъ Ядров.

Третият нов вицепремиер ще бъде губернаторът на Приморския край Олег Кожемяко, който става и пълномощен представител на Путин в Далекоизточния федерален окръг. От 2013 г. на този пост беше Юрий Трутнев.

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