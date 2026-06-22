Инцидентът в индустриалната зона Рас Лафан може да предизвика допълнителни сътресения на световните енергийни пазари

Експлозията, разтърсила снощи ключов терминал за износ на природен газ в Катар, е предизвикала пожар, при който загинаха най-малко 13 души, а 66 са ранените, съобщи днес министърът на енергетиката Саад ал Кааб, цитиран от Ройтерс.

Министърът подчерта, че случилото се в Рас Лафан е било инцидент, а не агресия или саботаж и посочи, че е започнало разследване на причините за него.

Ал Кааб допълни, че случилото се не е засегнало възможностите на Катар за износ на природен газ. Министърът уточни, че няма екологични рискове в резултат на експлозията.

Инцидентът в индустриалната зона Рас Лафан можеше да предизвика допълнителни сътресения на световните енергийни пазари, тъй като Катар е един от най-големите производители на природен газ в света. Страната беше спряла производството си, докато иранският контрол върху Ормузкия проток не ѝ позволяваше да изпраща доставки към клиентите си.

След като Иран отслаби контрола си върху протока в хода на преговорите за окончателно прекратяване на войната, Катар започна работа по рестартиране на износния терминал. В неделя вечер тази работа доведе до експлозия и пожар в газовата фабрика "Барзан", съобщи държавната компания "КатарЕнерджи".

Според изявление на МВР на Катар причината за експлозията е техническа.