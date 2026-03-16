Отломки от ракети падат до Божи гроб и Ал-Акса

Днес, 20:43
Полиция оглежда отломки от ракета пред Божи гроб
Полиция оглежда отломки от ракета пред Божи гроб

„В Йерусалим след обстрел от страна на Иран са открити отломки от ракети в районите на Божия гроб и Еспланадата на джамиите", съобщи местната полиция. Местната власт потвърди, че големи фрагменти от ирански балистични ракети и израелски прехващачи са паднали директно в Стария град на Йерусалим. 

Божи гроб е най-свещеното място за християните. Еспланадата на джамиите е всъщност районът на Храмовия хълм - най-свещеното място за юдаизма и третото по святост място за исляма - комплекса на джамията Ал-Акса и Купола на скалата.

Няма данни за преки жертви или сериозни структурни повреди по самите светилища, но инцидентът се определя като „на косъм от катастрофа“.

Повечето отломки са резултат от работата на израелските системи за противовъздушна отбрана („Железен купол“ и „Прашката на Давид“), които прихващат иранските ракети в полет.

Местната полиция и сапьорните екипи в Йерусалим работят в режим на повишена готовност, за да разчистят опасните фрагменти, тъй като някои от тях могат да съдържат неизбухнал заряд.

ЮНЕСКО потвърди, че официално е предоставила географските координати на всички обекти от световното културно наследство в Израел, Иран и Ливан на военните командвания на замесените страни, за да бъдат избегнати „грешки“.

Отломки от ракета върху покрив в Стария град
Отломки от ракета върху покрив в Стария град
В центъра на снимката - Еспланадата на джамиите
В центъра на снимката - Еспланадата на джамиите
Пред Божи гроб
Пред Божи гроб
