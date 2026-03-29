Нетаняху: Латинският патриарх ще получи незабавен достъп до Божи гроб

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в понеделник, че латинският патриарх ще получи „пълен и незабавен достъп“ до храма „Възкресение Христово“ ("Свети Гроб Господен") след като полицията му отказа достъп в неделя на католическата Цветница.

„Разпоредих на съответните власти кардинал Пиербатиста Пицабала, латинският патриарх, да получи пълен и незабавен достъп до храма на „Свети Гроб Господен“ в Йерусалим“, написа Нетаняху в социалната платформа „X“, цитиран от Франспрес.

Израелската полиция попречи на висшия католически духовник да влезе в най-свещеното място на християнството, за да отслужи литургия в неделя, поради съображения за сигурност, които Нетаняху определи като опасения за сигурността, което предизвика протести от Европейския съюз и няколко европейски държави.

За първи път от векове на църковни представители беше попречено да отслужат литургия в неделята на Цветница на Божи гроб в Йерусалим. Израелската полиция не позволи на латинския патриарх на Йерусалим, кардинал Пиербатиста Пицабала, глава на Католическата църква в Светите земи, и на пазителя на Божи гроб, отец Франческо Йелпо, да влязат в църквата.

Патриархът се е придвижвал частно, без процесия и при предварително съгласуван график, като целта е била да отслужи литургия за Цветница при затворени врати, заради военната обстановка и ограниченията за сигурност.

В съвместно изявление Латинската патриаршия и Кустодията на Божията земя подчертаха, че това се случва за първи път от векове. Лидерите на Католическата църква в Светите земи бяха принудени да се върнат, без да могат да отслужат службата на един от най-големите християнски празници. Църквата определи случилото се като „необоснована и грубо непропорционална мярка“, която нарушава свободата на вероизповедание и дългогодишното споразумение за Статута на Йерусалим.

Италия реагира остро. Премиерът Джорджа Мелони определи инцидента като „обида към вярата“. Външният министър Антонио Таяни нарече случилото се „неприемливо“. Таяни извика израелския посланик в Рим за обяснения по случая.

Френският президент Еманюел Макрон също публикува изявление, в което посочи, че действията на полицията са "тревожно нарушение на статута на светите места" и подчерта, че свободата на богослужение трябва да бъде гарантирана за всички религии в Йерусалим. Свободното упражняване на богослужение в Йерусалим трябва да бъде гарантирано за всички религии", написа френският президент в мрежата Х.

Официалната позиция на израелските власти до момента е, че ситуацията се е наложила от "съображения за сигурност" в контекста на продължаващия регионален конфликт. Въпреки това християнските лидери отхвърлят това обяснение, подчертавайки, че те стриктно са спазвали всички досегашни ограничения, включително отмяната на традиционните публични процесии, за да избегнат струпване на хора.





ПИСМО ДО НЕТАНЯХУ

Съветът на главите на църквите в Йерусалим, под председателството на патриарх Теофил III, изпрати официално писмо до премиера Бенямин Нетаняху и външния министър Гидеон Саар. В него те настояват за пълно отваряне на храма за Страстната седмица и Великден, отмяна на лимита от 50 души, който според неофициални данни властите планират да наложат за церемонията по Слизането на Благодатния огън (през 2026 г. Православният Великден е на 12 април).

Съветът на главите на църквите в Йерусалим обединява лидерите на 13-те исторически църкви в Светия град, включително православни, католици и източни православни църкви (арменска, коптска и др.).