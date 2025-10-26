Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Оставки в правителството на Словения след жестоко убийство

Днес, 16:37
Роберт Голоб
Роберт Голоб

Премиерът на Словения Роберт Голоб прие оставките на министъра на правосъдието Андрея Катич и министъра на вътрешните работи Бостян Поклукар заради жестокото убийство на жител на Ново Место. Голоб свика кризисна среща и на нея се стигна до оставките на министрите, съобщават словенските медии.

В нощта на петък срещу събота в центъра на Ново Место баща отишъл към 2.30 през нощта да прибере сина си от бар "ЛокалПатриот" на улица "Розманов", защото момчето било заплашено от група роми. 

Според първоначалната информация бащата /48 г./ е бил пребит от групата пред заведението, но засега полицията е арестувала само един 21-годишен заподозрян, принадлежащ към общността на ромите, съобщават словенските медии. 

На заседание на Съвета за национална сигурност беше решено да се увеличи полицейското присъствие в Ново Место, да се изпратят допълнителни сили от други части на Словения и при необходимост да се задействат специални полицейски части.

Опозицията поиска оставката на цялото правителство, но Голоб отказа да я подаде. "Оставката ми няма да върне бащата към живот. Министрите поеха отговорност. Оставката ми би било бягство от отговорност – искам да направя живота в цяла Словения в бъдеще по-безопасен", каза Голоб.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Словения, Роберт Голоб

Още новини по темата

Словенският премиер се жени за тв водеща
31 Авг. 2025

Словения разследва премиера Роберт Голоб за конфликт на интереси
28 Май 2025

Улици в София затварят заради визитата на президента на Словения
26 Февр. 2024

МВнР предупреди да се внимава при пътувания в Южна Австрия
07 Авг. 2023

Щетите от наводненията в Словения ще надхвърлят 500 милиона евро
06 Авг. 2023

Словения победи Беларус за място в Съвета за сигурност на ООН
07 Юни 2023

Словения разби "спяща" клетка на ГРУ, прикривана като антиквариат
30 Яну. 2023

Словения спъва Хърватия за Шенген, а други две - България и Румъния
17 Ноем. 2022

Жена спечели президентските избори в Словения
14 Ноем. 2022

Чрез кръгова сделка Германия дава танкове на Украйна
21 Апр. 2022

Трима европейски премиери се видяха със Зеленски в Киев

15 Март 2022

Словения забрани пластмасовите прибори

20 Авг. 2021

ЕС се чуди как да спре сриването на медийната свобода
10 Март 2021

Паметникът на Мелания Тръмп критикува властта, всички критикуват него
21 Септ. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте