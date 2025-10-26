Оставки в правителството на Словения след жестоко убийство

Премиерът на Словения Роберт Голоб прие оставките на министъра на правосъдието Андрея Катич и министъра на вътрешните работи Бостян Поклукар заради жестокото убийство на жител на Ново Место. Голоб свика кризисна среща и на нея се стигна до оставките на министрите, съобщават словенските медии.

В нощта на петък срещу събота в центъра на Ново Место баща отишъл към 2.30 през нощта да прибере сина си от бар "ЛокалПатриот" на улица "Розманов", защото момчето било заплашено от група роми.

Според първоначалната информация бащата /48 г./ е бил пребит от групата пред заведението, но засега полицията е арестувала само един 21-годишен заподозрян, принадлежащ към общността на ромите, съобщават словенските медии.

На заседание на Съвета за национална сигурност беше решено да се увеличи полицейското присъствие в Ново Место, да се изпратят допълнителни сили от други части на Словения и при необходимост да се задействат специални полицейски части.

Опозицията поиска оставката на цялото правителство, но Голоб отказа да я подаде. "Оставката ми няма да върне бащата към живот. Министрите поеха отговорност. Оставката ми би било бягство от отговорност – искам да направя живота в цяла Словения в бъдеще по-безопасен", каза Голоб.