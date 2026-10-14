EPA/BGNES Съпредседателят на АзГ Улрих Зигмунд. От декларацията на ландтага няма да има преки последствия за външната политика на ФРГ

Парламентът на германската провинция Саксония-Анхалт (ландтаг) прие с мнозинство съвместна резолюция на фракциите „Алтернатива за Германия“ (AзГ) и Съюз Сара Вагенкнехт (ССВ), с която се изисква незабавно отмяна на икономическите санкции срещу Русия и прекратяване на военната помощ за Украйна, съобщи „Зюддойче Цайтунг“, предаде БГНЕС.

Членовете на AзГ и ССВ гласуваха в подкрепа на резолюцията. Представители на Християндемократическия съюз (ХДС), Социалдемократическата партия на Германия (ГСДП), Зелените и Лявата партия гласуваха против. Разглеждането на алтернативни проекти, предложени от други фракции, беше блокирано след гласуването.

Приетият документ задължава регионалните власти да представят съответна мирна инициатива в Бундесрата.

В съвместно изявление AзГ и ССВ изискват незабавното премахване на икономическите и финансови санкции срещу Русия, спиране на военните доставки за Киев, прекратяване на всякаква финансова подкрепа за Украйна, освен хуманитарната помощ, и съдействие за постигането на неутрален статут на Украйна като част от изграждането на дългосрочен ред на сигурността.

Съпредседателят на фракцията на AзГ Улрих Зигмунд подчерта, че това е първата подобна мирна инициатива, идваща от германски провинциален парламент. Той заяви, че предишният курс само е влошил икономическата ситуация в Германия. Зигмунд отбеляза, че от началото на конфликта Берлин е отпуснал приблизително 28 милиарда евро помощи за украинските бежанци и 23 милиарда евро военна помощ за Киев, лишавайки собствените си граждани от тези средства. Той остро критикува управляващите партии.

Междувременно управляващата коалиция и опозицията остро разкритикуваха резолюцията. Временно изпълняващият длъжността министър-председател на Саксония-Анхалт, Свен Шулце (ХДС), остро разкритикува действията на AзГ и ССВ, наричайки заседанията в парламента „шоу“. Той подчерта, че на провинциалния парламент липсват компетенции във външната политика и „в крайна сметка няма влияние върху постигането на мир“