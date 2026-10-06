"Алтернатива за Германия" оглави ландтага в Саксония-Анхалт

Ландтагът (парламентът) на една от федералните провинции на Германия за първи път в историята на ФРГ беше оглавен от представител на дяснопопулистката партия „Алтернатива за Германия“ .

Става дума за Саксония-Анхалт, където на изборите през септември АзГ постигна убедителна победа, като получи над 40% от гласовете.

Начело на регионалния парламент застана 35-годишният Тобиас Рауш, генерален секретар на провинциалната организация на АзГ. При тайното гласуване той беше подкрепен от 48 депутати, въпреки че АзГ и предполагаемите им коалиционни партньори от „Съюза на Сара Вагенкнехт“ (BSW) разполагат общо само с 44 места. Това означава, че за Рауш са гласували и четирима депутати от партии, които официално са заявили, че отказват да си сътрудничат с АзГ.

В първата си реч като председател на провинциалния парламент Рауш заяви, че „няма да урежда сметки с миналото“ и че ще бъде безпристрастен.

През декември новият провинциален парламент трябва да избере министър-председател — ръководителя на изпълнителната власт на Саксония-Анхалт. За поста претендира представителят на АзГ Улрих Зигмунд. Той определи избирането на Рауш като „генерална репетиция“ за собственото си избиране за ръководител на провинциалното правителство. От "Съюза на Сара Вагенкнехт" обаче все още не са потвърдили, че ще подкрепят кандидатурата на Зигмунд, а без техните гласове той няма да разполага с необходимото мнозинство.

В момента АзГ води в социологическите проучвания сред избирателите в Германия, изпреварвайки управляващия блок ХДС/ХСС с около 10 процентни пункта. Партията зае първо място на изборите и в провинция Мекленбург-Предна Померания, но едва ли ще успее да състави правителство там. В Берлин пък победи Лявата партия, която се намира в противоположния край на политическия спектър.