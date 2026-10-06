Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Алтернатива за Германия" оглави ландтага в Саксония-Анхалт

Днес, 15:43
Тобиас Рауш от АзГ - на преден план, оглави Ландтага на Саксония-Анхалт
EPA/BGNES
Тобиас Рауш от АзГ - на преден план, оглави Ландтага на Саксония-Анхалт

Ландтагът (парламентът) на една от федералните провинции на Германия за първи път в историята на ФРГ беше оглавен от представител на дяснопопулистката партия „Алтернатива за Германия“ .

Става дума за Саксония-Анхалт, където на изборите през септември АзГ постигна убедителна победа, като получи над 40% от гласовете.

Начело на регионалния парламент застана 35-годишният Тобиас Рауш, генерален секретар на провинциалната организация на АзГ. При тайното гласуване той беше подкрепен от 48 депутати, въпреки че АзГ и предполагаемите им коалиционни партньори от „Съюза на Сара Вагенкнехт“ (BSW) разполагат общо само с 44 места. Това означава, че за Рауш са гласували и четирима депутати от партии, които официално са заявили, че отказват да си сътрудничат с АзГ.

В първата си реч като председател на провинциалния парламент Рауш заяви, че „няма да урежда сметки с миналото“ и че ще бъде безпристрастен.

През декември новият провинциален парламент трябва да избере министър-председател — ръководителя на изпълнителната власт на Саксония-Анхалт. За поста претендира представителят на АзГ Улрих Зигмунд. Той определи избирането на Рауш като „генерална репетиция“ за собственото си избиране за ръководител на провинциалното правителство. От "Съюза на Сара Вагенкнехт" обаче все още не са потвърдили, че ще подкрепят кандидатурата на Зигмунд, а без техните гласове той няма да разполага с необходимото мнозинство.

В момента АзГ води в социологическите проучвания сред избирателите в Германия, изпреварвайки управляващия блок ХДС/ХСС с около 10 процентни пункта. Партията зае първо място на изборите и в провинция Мекленбург-Предна Померания, но едва ли ще успее да състави правителство там. В Берлин пък победи Лявата партия, която се намира в противоположния край на политическия спектър.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Алтернатива за Германия

Още новини по темата

В Германия започват ключови регионални избори
20 Септ. 2026

Путин праща ключов представител на Кремъл за преговори с АзГ
19 Септ. 2026

"Алтернатива за Германия" увеличава подкрепата си
13 Септ. 2026

"Фашизмът не е алтернатива": Хиляди на протест срещу победата на АзГ
08 Септ. 2026

Мерц: Всички сме шокирани от изборния резултат
07 Септ. 2026

"Алтернатива за Германия" спечели изборите в Саксония-Анхалт
07 Септ. 2026

"Алтернатива за Германия" се кани скоро да управлява сама
04 Юли 2026

Крайнодясната "Алтернатива за Германия" се изравни с блока на канцлера Мерц
30 Март 2026

В Лайпциг е задържан депутат от "Алтернатива за Германия"
05 Февр. 2026

Германската полиция нахлу в офисите на крайнодесен депутат

11 Септ. 2025

В Германия се опитват да успокоят духовете заради смъртта на кандидати в местните избори
04 Септ. 2025

В Германия подкрепата за канцлера Мерц е все по-убедителна
07 Юни 2025

Рубио се застъпи за АзГ, обявена за "доказано екстремистка и крайнодясна"
03 Май 2025

АзГ за първи път поведе в социологическо допитване
09 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки