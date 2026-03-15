Ким Чен-ун заплаши противниците си с нови тактически ядрени оръжия

Северна Корея проведе изпитание на своята „модерна“ система за залпов огън, способна да носи ядрени бойни глави, предават БГНЕС и АФП. Преди ден Сеул засече изстрелването на около 10 балистични ракети.

Тестът се състоя само дни след началото на пролетните съвместни военни учения на Южна Корея и Съединените щати.

Лидерът на страната Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанието на 14 март, което е включвало „дванадесет ултрапрецизни многоцевни ракетни установки с калибър 600 мм и две артилерийски подразделения“.

По думите на Ким учението ще накара противниците на Пхенян, намиращи се „в рамките на 420 километра обсег“, да изпитат „несигурност“ и да разберат „разрушителната мощ на тактическите ядрени оръжия“.

Според съобщението ракетите са поразили островна цел в Източно море на Корея, на разстояние над 360 километра. Ким е похвалил системата като „много смъртоносно, но привлекателно оръжие“.

Южнокорейският Комитет на началник-щабовете съобщи, че е засекъл няколко изстрелвания от Северна Корея към Източно море, известно още като Японско море.

Президентската канцелария в Сеул осъди действията като „провокация, нарушаваща резолюциите на Съвета за сигурност на ООН“, и призова Пхенян незабавно да прекрати подобни действия.

Изстрелванията бяха извършени часове след като южнокорейският премиер Ким Мин-сок заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп смята евентуална среща с Ким Чен-ун за „добра идея“.

През последните месеци администрацията на Тръмп се опитва да възобнови разговорите на високо равнище с Пхенян и обмисля възможна среща на върха тази година, вероятно по време на посещението на американския президент в Пекин в края на март.

След като дълго игнорираше тези предложения, Ким Чен-ун наскоро заяви, че двете държави могат „да се разбират“, ако Вашингтон признае Северна Корея като ядрена държава.

Военните учения на САЩ и Южна Корея, наречени „Фрийдъм Шийлд“, включват около 18 000 южнокорейски военнослужещи и ще продължат до 19 март.

Тази седмица сестрата на севернокорейския лидер Ким Йо-джон предупреди, че съвместните маневри могат да доведат до „немислимо тежки последици“. Според нея те се провеждат в „критичен момент, когато глобалната система за сигурност бързо се разпада и в различни части на света избухват войни“.

Пхенян също така осъди атаката на САЩ и Израел срещу Иран, определяйки я като „незаконен акт на агресия“, който показва „разбойническия характер“ на Съединените щати.

Северна Корея неотдавна извърши и ракетни тестове от разрушителя „Чхве Хьон“, като заяви, че страната е в процес на „въоръжаване на флота с ядрени оръжия“.