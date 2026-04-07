Италия разследва българи за внос на опасни отпадъци у нас

Страната ни е избрана да е транзитен център за този боклук заради по-слабия контрол

Днес, 08:32
Италиански карабинери описват открития опасен боклук, в чието нелегално извозване у нас са замесени петима българи.
БНТ
Италиански карабинери описват открития опасен боклук, в чието нелегално извозване у нас са замесени петима българи.

Италианските власти разследват петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас, съобщи БНТ. Тамошна компания е подавала грешна информация при класифицирането на отпадъци, предназначени за България и Гърция, за да се пестят разходи и да реализират по-големи печалби.

От 2020 г. компания е транспортирала към Източна Европа специални отпадъци, необработени по съответния ред. Това е ставало с одобрението на химици от лаборатории, превозвачи и още хора по веригата. Отпадъците са представяни като "смесени пластмаси", докато в действителност балите са съдържали други материали. Разследват се действията на общо 19 души, сред които петимата българи и заместник-кметът на Бриндизи.

Италианският разследващ журналист Серджо Назаро потвърди, че страната ни в момента е гореща точка в трафика на боклук. "Незаконният трафик на отпадъци изглежда като нещо, на което никой не обръща внимание. Защо? Защото е мръсно и мирише лошо. Второ - всичко е свързано с пари и документи. Когато отиде в Азия, да кажем, че там по някакъв начин боклукът ще бъде рециклиран, или поне част от него. Докато в Африка, за съжаление, просто ще бъде изхвърлен някъде. Хората трябва да са наясно с този вид трафик. Защото това не е просто престъпна група, която прави нещо нередно. Те ще унищожат околната среда", коментира Назаро. Той обясни, че мафията разполага с контактна мрежа и маршрути, изградени върху корупционни схеми на много нива. Целта е боклукът да се извози към Африка и Азия, а България и Гърция са само транзитни зони. Така, ако един тон боклук се преработва по утвърдените екостандарти за около 2000 евро, то трафикантите свършат мръсната работа за 500 евро.

Журналистът обясни и защо България е станала ключова страна в канала за опасни отпадъци: "България се превърна в гореща точка на транзита, защото няма толкова много контрол и проверки. Разговарях с директора на голям публичен консорциум за пластмаси - Клаудия Салвестри. Тя пътува много в България. Тя ми каза - когато отидох да проверя къде отиват нашите пластмаси - шофьорът, който беше българин, каза, ако трябва да изхвърлите отпадъците си, ние имаме всички маршрути в Италия. Само кажи, ще ви дам контакти. Ако се занимаваш с кокаин това е много опасно. Получаваш много пари, но е много опасно. Трафикът на отпадъци не се наказва толкова тежко. Ако имате огромен камион пълен със смесени отпадъци? Как ще проверите какво има вътре? А тази система може да се използва и за контрабанда на оръжия и наркотици. Цялата мафия е включена, Ндрангета, Камора. Това е огромен бизнес за всички. Казвам ви това, България наистина е под светлините на прожекторите. Генерират се милиони евро, милиони. Това е безкраен поток от приходи."

Все още не е ясно каква е била ролята на задържаните българи. Осем души вече са с обвинения за участие в организирана престъпна група за незаконен трафик на отпадъци.

Ключови думи:

Италия, опасни отпадъци

