Европа и НАТО увеличават помощта за Украйна

Днес, 17:21
БГНЕС/ЕПА

Европейският съюз преведе на Украйна общо 4,05 млрд.евро, съобщи днес Европейската комисия. Това са пари, отпуснати в рамките на дългосрочна програма за подкрепа. Средствата ще се използват като бюджетна помощ, програмата е планирана засега до 2027 г. Украйна получи подобна сума и през първите три месеца на 2024 година, а ЕС вече заложил в бюджетния си план за следващата година поредните трансфери към Киев за подкрепа на финансовата стабилност. С това последно плащане общата подкрепа от ЕС за Украйна по линия на Механизма достигна 22,7 милиарда евро от началото му на 1 март 2024 г.

В същото време днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в Киев, че страните от НАТО вече са закупили от САЩ оръжие за 1,5 млрд.долара и то вече е доставено в Украйна. Рюте подчерта, че НАТО ще участва активно в укрепването на украинската армия и след края на конфликта. 

Рюте и президента на Украйна Володимир Зеленски обсъждаха гаранциите за сигурността на Украйна. Те ще се състоят от две нива, заяви Рюте. Първото ниво е мирното споразумение, второто е подкрепата от САЩ и Европа.

 

