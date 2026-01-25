Медия без
От днес се забранява свободно движение на руски дипломати в ЕС

Заради санкцията те трябва да поискат разрешение минимум 24 часа преди пътуването

Днес, 15:50
Санкцията, гласувана през миналата есен от ЕС, влиза в сила днес
От днес влязоха в сила мерки, ограничаващи свободата на придвижване на руските дипломати в границите на Европейския съюз, с цел предпазване на страните членки от шпионаж и дезинформация.

Според новите правила, когато пътуват в Шенгенското пространство извън държавата, в която са акредитирани, руските дипломати и консулски служители, както и техните сътрудници и членовете на семействата им, вече ще трябва да уведомяват страната, към която пътуват, както и всички, през които ще преминат транзитно, поне 24 часа по-рано.

Държавите членки на ЕС имат право също така да въведат индивидуално изискване за разрешение за влизане или транзитно преминаване, за да стане възможно да забранят пътуване при случаи на съмнение. Пътуванията в рамките на страната, в която руските дипломати са на служба, засега не е необходимо да се регистрират.

Мярката бе приета през октомври 2025 г. като част от пореден пакет от санкции срещу Русия. При приемането ЕС обяви, че това се прави защото някои от руските дипломатически служители участват в разузнавателни операции за Москва, включително шпионаж и разпространяване на дезинформация за войната, за да се повлияе на общественото мнение.

При нарушаване на новите правила съответните служители може да бъдат санкционирани с отнемане на дипломатическата акредитация. Досега на руските дипломати като цяло бе позволено да пътуват свободно в рамките на Евросъюза. 

