Приложни изкуства и жп техника стават защитени професии

Планински водач и пчеларство също ще са с такъв статут

Днес, 06:00
Приложните изкуства като художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан и иконопис стават защитени професии.
Шест нови професии, изучавани в български училища, ще бъдат обявени за защитени. Това предвижда проектът на нов Списък на защитените от държавата професии за 2026/27 и 2027/28 учебни години. Защитеният статут дава възможност за допълнително финансиране и гаранции, че няма да има закриване при по-малък брой ученици.

Предложенията на междуведомствена комисия в МОН са в списъка да се включат следните професии:

приложни изкуства - художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан и иконопис (от професионално направление приложни изкуства);

железопътна техника - енергоснабдяване (от направление транспортни средства);

пчеларство (направление растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство);

планински водач (пътувания, туризъм и свободно време);

ръководител движение (от направление транспортни услуги);

производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти (от направление хранителни технологии).

Така списъкът ще включва 28 защитени професии.

В другия списък - този с професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебните 2026/27 и 2027/28 години, се добавя една нова професия - електроенергетика, от професионално направление електротехника и енергетика. От него опадат пък досегашните пчеларство и производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти, които се местят в Списъка на защитените професии.

Общо той ще включва 46 дефицитни професии.

"С предоставянето на допълнително финансиране за издръжка на паралелки, даващи квалификация по защитени професии и по такива с очакван недостиг от специалисти, се осигуряват оптимални условия за организиране и провеждане на качествено професионално образование, стимулира се обучението по тях и се преодолява дефицитът от подготвени кадри за специалности, необходими за икономическото развитие на национално ниво", пише в мотивите към списъците.

 

Финансови разчети

За първия Списък на защитените професии ще са нужни 2,3 млн. евро, като очакванията са, че в тях ще бъдат обучавани 4930 ученици от 8. до 12. клас в 290 паралелки. Разчетите за другия Списък на дефицитните професии сочат нужда от 22 млн. евро на година - при допускането, че в тях ще бъдат обучавани 37 500 ученици от 8. до 12. клас в 1955 паралелки.

