Близо 10 000 първокласници в София са приети на първо класиране

9956 деца са приети в първи клас в софийските училища. Това показват резултатите от първото класиране за ученици в 1-ви клас в общинските училища за учебната 2026/2027 г. в столицата. 8819 от децата са класирани по първо желание, 1137 - по второ или по-ниско желание.

Родителите вече трябва да са получили имейли, в които могат да видят резултата в профила на детето си.

Системата за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата бе затворена от вчера следобед. До тогава родителите имаха право да подредят желанията си за кандидатстване на детето в различните училища. Тази година новото е, че може да се кандидатства само с един адрес на детето - настоящ или постоянен, докато при предишни години системата избираше автоматично един от двата адреса спрямо желанието за училището, където се кандидатства, така че да е най-благоприятно за класирането. След като веднъж бъде посочен адресът, с който се кандидатства сега, той остава валиден за всички класирания и не може да се променя.

Записването на класираните ученици е от 3 до 9 юни включително в училището, в което е прието детето.

За записване на дете в първи клас са необходими: заявление за записване (генерирано от системата, намира се в профила на детето, или по образец), подписано от двамата родители; оригинал и копие на удостоверението за раждане; и оригинал на удостоверението за завършено задължително предучилищно образование.

Второто класиране за първи клас ще се проведе на 9 юни. Трето класиране за прием на ученици в първи клас ще се извърши на 16 юни, а четвърто класиране на 23 юни.